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Оккупанты прорываются на Сумщину: в ГПСУ рассказали о заходе вражеских групп

Анна Косик
11 марта 2025, 12:15
162
Враг пытается перерезать логистические пути ВСУ, поэтому прорывается через левый фланг защитников на территорию Украины.
Демченко, пограничники
Пограничники не допускают прорыва вражеских сил / Коллаж: Главред, фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы, https://www.facebook.com/profile.php?id=100007977645893

Что сообщили в ГПСУ:

  • Армия РФ прорывается в населенный пункт Новенький
  • Враг хочет перерезать логистические пути ВСУ
  • Оккупантам не удается расширить зону боевых действий

Оккупационная армия страны-агрессора России осуществляет попытки проникновения на территорию Сумской области в направлении Новенького. Об этом в эфире Еспресо рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Противник хочет перерезать логистические пути ВСУ, которые обеспечивают украинскую группировку в пределах Курской операции. Однако украинские защитники не дают возможности армии РФ реализовать задуманное.

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"Некоторое время назад такие действия были более активными, даже с привлечением колонн техники. Враг осуществлял наступление в направлении населенного пункта Журавка. Тогда пограничники и ВСУ уничтожили эти колонны техники, и враг не смог приблизиться к нашей границе", - рассказал Демченко.

Сейчас оккупанты снова прорываются на украинскую территорию, чтобы закрепиться и расширить зону боевых действий в направлении Новенького, но все группы противника украинские силы уничтожают еще у линии госграницы.

"Этот населенный пункт был уже фактически уничтожен. Сейчас враг не может использовать технику, поскольку местность этому не способствует. Вместо этого он пытается заходить на нашу территорию небольшими группами по 2-5 военнослужащих. Однако средства, которые используют ВСУ и пограничники на этом направлении, не позволяют врагу расширить зону активных боевых действий и даже не дают им возможности закрепиться", - отметил спикер ГПСУ.

Ситуация в Сумской области - последние новости

Недавно Главред писал, что российские оккупанты пытались прорваться через границу, но украинские пограничники вместе с Силами обороны остановили вражеский штурм в Сумской области.

Впоследствии главнокомандующий Александр Сырский подтвердил, что отдельные ДРГ и малые пехотные группы оккупантов пытаются заходить на украинскую территорию, в частности в Сумской области.

В то же время Центр противодействия дезинформации СНБО накануне сообщил, что россияне не проводят широкомасштабных операций в пределах Сумской области. Российские войска применяют тактику диверсионно-разведывательных групп.

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Что такое ГПСУ?

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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