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Массовый прорыв границы на Сумщине: в СНБО рассказали о действиях РФ

Руслана Заклинская
8 марта 2025, 16:27
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Враг действует малыми штурмовыми группами - применяет тактику ДРГ в Сумской области.
Массовый прорыв границы на Сумщине: в СНБО рассказали о действиях РФ
ЦПД раскрыл реальную ситуацию на границе / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот карты DeepState

Что известно:

  • Массового прорыва войск РФ на Сумщине не было
  • Враг применяет ДРГ
  • Силы обороны Украины эффективно уничтожают такие группы

Информация о якобы массовом прорыве российских войск через границу в Сумской области не соответствует действительности. Россияне не проводят широкомасштабных операций на этом отрезке фронта. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО.

В сети распространились слухи о том, что оккупанты совершили масштабный прорыв между населенными пунктами Новенькое и Журавка. Однако эти утверждения не соответствуют действительности. По данным группировки войск "Курск", которая отвечает за оборону этого направления, массового прорыва границы на Сумщине не зафиксировано.

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Российские войска применяют тактику диверсионно-разведывательных групп. Оккупанты действуют малыми штурмовыми группами, численностью по несколько человек, пытаясь закрепиться на украинской территории и создать очаги боевых действий.

"Силы обороны Украины эффективно уничтожают такие группы. Доверяйте только верифицированным источникам информации", - отметили в ЦПД.

Ситуация в Курской области - что известно

Напомним, украинские пограничники вместе с Силами обороны остановили вражеский штурм в Сумской области. Группа из трех оккупантов пересекла границу, но операторы БПЛА обнаружили противника, а минометчики нанесли точный удар.

Также российская армия продвинулась в Старой и Новой Сорочине Курской области, сообщает DeepState. The Telegraph пишет об угрозе окружения 10-тысячной группировки ВСУ под Суджей. Продвижение могло произойти после прекращения США обмена разведданными с Украиной.

Как сообщал Главред, ситуация в Курской области обострилась, но украинское командование не планирует отводить войска. Оккупанты пытаются перерезать дорогу Суджа - Сумы, чтобы создать оперативное окружение украинских сил. Ширина плацдарма ВСУ сократилась до 11 км, а бои осложняет лесистая местность и массовое применение дронов.

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Что известно о Центре противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия.

Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

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