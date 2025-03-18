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Трамп и Путин обсудят, какие территории останутся под РФ: новые подробности

Анна Ярославская
18 марта 2025, 11:03
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Президенты США и России вот-вот переживут нечто похожее на свой собственный "Ялтинский момент".
Трамп, Путин
Трамп и Путин сегодня проведут телефонный разговор / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, facebook.com/DonaldTrump

Вы узнаете:

  • Что будут обсуждать Трамп и Путин по телефону
  • Какие территории может получить РФ
  • Какие опасения есть у Киева в контексте переговоров

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора будут обсуждать, какие территории останутся под контролем РФ после войны с Украиной.

Как пишет The New York Times, помощники Белого дома ясно дали понять, что Россия сохранит Крым и, вероятно, почти всю украинскую территорию, которую удалось захватить.

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"Если судить по словам президента Трампа, то он и президент России Владимир Путин вот-вот переживут нечто похожее на свой собственный Ялтинский момент: великие державы определят границы в Европе", - пишет NYT.

Представители администрации Трампа подчеркнули, что они полностью информируют своих украинских коллег и европейских лидеров о своих взаимодействиях с Россией, в телефонном разговоре будут участвовать только Трамп и Путин, предположительно, в сопровождении помощников. И неясно, согласятся ли Украина или крупные европейские державы с тем, о чем договорятся президенты США и РФ.

Журналисты отмечают, что Трамп старается не говорить много о том, какие части украинской территории являются предметом переговоров с РФ и попытается ли он ограничить амбиции Путина. Администрация Трампа уже дала понять, что ожидает, что Россия будет контролировать земли, которые ее войска уже оккупировали. Но помощники президента Украины Владимира Зеленского заявили в прошлом месяце, что они обеспокоены тем, что Трамп может поддерживать другие желания Путина относительно частей Украины, возможно, включая критически важный порт - Одессу.

Есть и другие вопросы, которые могут стать центральными для переговоров. Франция и Великобритания предложили разместить войска на территории Украины, возможно, совместно с другими европейскими державами. Но неясно, согласится ли Путин на миротворческие силы. Эти силы стали бы частью гарантий безопасности для Украины, хотя неясно, насколько эффективными были бы европейские войска без поддержки Вашингтона.

NYT отмечает, что есть и другие признаки того, что Трамп готовится пойти на уступки Путину. В частности, Министерство юстиции сообщило европейским чиновникам, что Соединенные Штаты выходят из многонациональной группы, расследующей деятельность лидеров, ответственных за вторжение в Украину, включая Путина.

Администрация также сокращает работу, проводимую Группой по привлечению к ответственности за военные преступления, совершенные после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Журналисты добавили, что ни одна историческая аналогия с предыдущей эпохой не является точной, и переговоры о прекращении войны в Украине во многом отличаются от условий в разгар зимы 1945 года, когда было ясно, что нацистская Германия скоро потерпит поражение. Но как недавно написала в журнале Foreign Affairs профессор международной политики в Университете Тафтса Моника Даффи Тофт, "сегодняшний геополитический ландшафт особенно напоминает окончание Второй мировой войны", поскольку "крупные державы стремятся договориться о новом мировом порядке в первую очередь друг с другом, во многом так же, как это делали лидеры союзников, когда они перекраивали карту мира" в Ялте.

В интервью профессор Тофт сказала, что расширение земель — "это то, чего хочет Путин, и, очевидно, того же хочет Трамп — просто посмотрите на Гренландию, Панаму и Канаду".

По ее словам, большой вопросительный знак — это Китай. Результат переговоров — и особенно вопрос о том, будет ли Путин вознагражден за то, что было жестокой и дорогостоящей войной, — "может указать на то, что произойдет, если Си Цзиньпин решит, что он хочет захватить Тайвань".

Переговоры Трампа и Путина - последние новости

Как писал Главред, 18 марта президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп попытается заручиться поддержкой Путина в отношении предложения о 30-дневном прекращении огня, которое Украина приняла на прошлой неделе. Также, по словам президента США, с Путиным он будет говорить о "земле и электростанциях".

Глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Трамп достиг значительного прогресса в переговорах между Россией и Украиной и рассчитывает на успех в разговоре с Путиным.

Отметим, накануне разговора президентов США и РФ в СМИ появилась информация о том, что Трамп якобы может признать аннексированный Крым российским. Президент США пока не принял официального решения, а возможный шаг по Крыму является лишь одним из вариантов, которые рассматривает его администрация.

Другие новости:

Ялтинская конференция 1945 года

Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав прошла с 4 по 11 февраля 1945 года.

Это была вторая по счёту многосторонняя встреча лидеров трёх стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — во время Второй мировой войны.

Конференция проходила в Ливадийском дворце в посёлке Ливадия в трёх километрах от Ялты и была посвящена установлению послевоенного мирового порядка.

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