ВСУ дали отпор войскам РФ, которых стянули к границе на Белгородщине - СНБО

Что известно:
- Россияне подтянули войска к границе на Белгородщине
- ВСУ приняли меры для нейтрализации потенциальной угрозы
Российские войска накапливают силы в Белгородской области, усиливая свое военное присутствие вблизи границы с Украиной. ВСУ приняли меры для нейтрализации потенциальной угрозы. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
По его словам, украинская разведка зафиксировала активность российских подразделений в Белгородской области. Также на этом направлении действовали вражеские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).
"Конечно, в таких случаях Силы обороны действуют и нивелируют угрозы для территории Украины. И так происходит в приграничье на разных участках фронта", - отметил Коваленко.
Слухи о прорыве ВСУ на Белгородщине
Напомним, сегодня, 18 марта, в российских Telegram-каналах начала распространяться информация о том, что якобы украинские военные прорвали границу и зашли на территорию Белгородской области.
Впоследствии в Сети появились неподтвержденные сообщения об эвакуации в Красноярузском районе Белгородской области. В то же время официального подтверждения таких действий нет.
Российские власти также избегают прямых заявлений о якобы прорыве ВСУ. Однако губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своих сообщениях признал "сложную" ситуацию в регионе, не вдаваясь в детали.
В свою очередь руководитель ЦПИ Андрей Коваленко отметил, что Россия активно использует информационные манипуляции для создания напряжения накануне телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Ситуация в Курской области - новости по теме
Напомним, операция ВСУ в Курской области достигла своей главной цели, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, она позволила оттянуть российские войска с Покровского, Харьковского и Сумского направлений, что помогло ослабить давление на критически важных участках фронта.
Также украинские защитники были вынуждены оставить позиции в Курской области из-за угрозы окружения. Как сообщает The New York Times, россияне уничтожили ключевые мосты, используя авиабомбы, а также активно применяли дроны для ударов по путям отхода.
Как сообщал Главред, информация о якобы окружении ВСУ в Курской области не соответствует действительности, заявил военный обозреватель Василий Пехньо. По его словам, враг не перерезал ключевые дороги, а лишь контролирует отдельные участки дронами и артиллерией.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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