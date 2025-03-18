ВСУ дали отпор войскам РФ, которых стянули к границе на Белгородщине - СНБО

Украинские защитники приняли меры для нейтрализации потенциальной угрозы.

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ВСУ отреагировали на угрозу с Белгородщины / Коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада

Что известно:

Россияне подтянули войска к границе на Белгородщине

ВСУ приняли меры для нейтрализации потенциальной угрозы

Российские войска накапливают силы в Белгородской области, усиливая свое военное присутствие вблизи границы с Украиной. ВСУ приняли меры для нейтрализации потенциальной угрозы. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, украинская разведка зафиксировала активность российских подразделений в Белгородской области. Также на этом направлении действовали вражеские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

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"Конечно, в таких случаях Силы обороны действуют и нивелируют угрозы для территории Украины. И так происходит в приграничье на разных участках фронта", - отметил Коваленко.

Слухи о прорыве ВСУ на Белгородщине

Напомним, сегодня, 18 марта, в российских Telegram-каналах начала распространяться информация о том, что якобы украинские военные прорвали границу и зашли на территорию Белгородской области.

Впоследствии в Сети появились неподтвержденные сообщения об эвакуации в Красноярузском районе Белгородской области. В то же время официального подтверждения таких действий нет.

Российские власти также избегают прямых заявлений о якобы прорыве ВСУ. Однако губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своих сообщениях признал "сложную" ситуацию в регионе, не вдаваясь в детали.

В свою очередь руководитель ЦПИ Андрей Коваленко отметил, что Россия активно использует информационные манипуляции для создания напряжения накануне телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Ситуация в Курской области - новости по теме

Напомним, операция ВСУ в Курской области достигла своей главной цели, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, она позволила оттянуть российские войска с Покровского, Харьковского и Сумского направлений, что помогло ослабить давление на критически важных участках фронта.

Также украинские защитники были вынуждены оставить позиции в Курской области из-за угрозы окружения. Как сообщает The New York Times, россияне уничтожили ключевые мосты, используя авиабомбы, а также активно применяли дроны для ударов по путям отхода.

Как сообщал Главред, информация о якобы окружении ВСУ в Курской области не соответствует действительности, заявил военный обозреватель Василий Пехньо. По его словам, враг не перерезал ключевые дороги, а лишь контролирует отдельные участки дронами и артиллерией.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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