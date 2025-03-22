Штурмовики РФ заходят с флангов: в ВСУ назвали самое "горячее" направление

В Торецке зафиксировано 10 штурмов противника, сообщил Дмитрий Запорожец.

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За сутки произошло 28 штурмовых действий в районе Торецка

Оккупанты РФ пытаются протиснуться с флангов

За минувшие сутки произошло 28 штурмовых действий в зоне ответственности оперативно-тактической группировки войск "Луганск".

Подавляющее большинство из них – на Торецком направлении, непосредственно в Торецке зафиксировано 10 штурмов противника, рассказал в эфире Суспильного спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец.

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"Относительно Торецкого направления. Оккупанты осуществляют штурмовые действия, пытаются протиснуться с флангов, с южной и северной части, в полосах ответственности 12 бригады "Азов", а также других наших подразделений, которые находятся в южной части города. Но россиянам не удается это сделать. Наши защитники заранее обнаруживают продвижение врага и уничтожают его", - подчеркнул он.

По данным украинского военного, 19 марта противник в районе Часова Яра пытался штурмовать позиции Сил обороны с применением техники. В результате: пять единиц ББМ было уничтожено, одна машина убежала. На Северском направлении зафиксировано накопление личного состава и техники.

/ Главред

Он уточнил, что если раньше россияне писали заявки на доукомплектование бронированной техникой, танками, ББМ, то сейчас в перехватах есть информация, что враг пишет заявки на пополнение мототехники.

"И чтобы быстро залететь на позиции Сил обороны, или по крайней мере вступить в бой вблизи наших позиций враг думает сделать это именно на мототехнике. Также в последнее время враг активно наносил авиаудары по окрестностям Торецка и приближенным к нему населенным пунктам", - сообщил Запорожец.

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Ранее сообщалось об угрозе наступления РФ на двух направлениях. Основная часть боевых столкновений проходит на Покровском и Торецком направлениях.

Напомним, ранее появился прогноз о том, может ли РФ захватить Харьков, Сумы, Запорожье. Слишком сложной задачей выглядит также форсирование Днепра и захват Херсона.

Как писал Главред, ранее сообщалось об угрозе захвата плацдармов на Запорожье. Враг пытается захватить определенные плацдармы и господствующие высоты.

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Торецк Торецк (в 1936—2016 годах — Дзержи́нск) – город в Бахмутском районе Донецкой области, пишет Википедия. После оккупации россиянами Авдеевки именно Торецк оставался самым крупным городом у линии фронта. До войны население Торецка составляло около 35 тысяч человек. Город считается одной из целей врага в рамках летнего наступления. Торецк важен тем, что он позволяет огнем контролировать позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и выступает в качестве плацдарма для последующего наступления на захваченную россиянами Горловку.

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