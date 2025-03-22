РФ изменила тактику обстрелов Украины: эксперт предупредил о новой угрозе с воздуха

Россияне выбирают одну цель и направляют на нее одновременно большое количество ударных дронов, сказал Братчук.

https://glavred.info/ukraine/rf-izmenila-taktiku-obstrelov-ukrainy-ekspert-predupredil-o-novoy-ugroze-s-vozduha-10649426.html Ссылка скопирована

Братчук рассказал, чем опасна новая тактика россиян / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада

Вкратце:

РФ придумала новую тактику ударов "Шахедами"

Братчук проанализировал российские атаки ударными дронами

Страна-агрессор Россия применяет новую тактику использования ударных беспилотников типа "Шахед" против Украины. Теперь враг атакует массированно ударными дронами, ослабляя противовоздушную оборону. Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ.

Он объяснил, что ранее Россия запускала десятки "Шахедов" за ночь, атакуя разные регионы Украины, но теперь удары сосредоточены на конкретных городах. Братчук привел в пример удары по Одессе, Кропивницкому и Запорожью.

видео дня

По его словам, россияне выбирают одну цель и направляют на нее одновременно большое количество ударных дронов. Это создает значительную нагрузку на систему противовоздушной обороны, а в результате увеличивается количество вражеских попаданий по объектам гражданской инфраструктуры.

"Продолжается процесс попытки уничтожения Украинского государства со стороны Российской Федерации, и, собственно, когда особых успехов именно на поле боя у россиян нет, они занимаются тем, чем занимались всегда. Это убийствами мирного населения, разрушением нашей страны, ее критической гражданской инфраструктуры и энергообъектов. Нести максимальные разрушения, максимальное количество смертей и максимальный террор - главные цели России", - резюмировал Братчук.

Shahed / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 22 марта, российские оккупанты атаковали Запорожье большим количеством ударных дронов типа "Шахед". В городе прогремели мощные взрывы.

Позже председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что циничная атака россиян унесла жизнь целой семьи. По его словам, в больнице умерла тяжело раненная женщина, тела дочери и папы вытащили из-под завалов.

Кроме того, вечером 20 марта российская оккупационная армия нанесла массированный дроновой удар по пригороду Одессы. В результате вспыхнули сильные пожары на объектах гражданской инфраструктуры. Из-за российских ударов известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.

Читайте также:

Кто такой Сергей Братчук? Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред