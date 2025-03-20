Россия может прекратить удары по Украине: военный назвал условие

О чем сказал Тимочко:
- Россия может прекратить воздушные удары по Украине
- Привлечение авиации союзников могло бы повлиять на решение Путина
Россия может прекратить атаки на Украину, если союзники обеспечат полное закрытие неба. В таком случае ракеты и беспилотники не будут достигать цели, поскольку будут сбиты, что сведет их эффективность к нулю. Кроме того, дорогостоящие средства воздушного нападения станут экономически неоправданными, если их сразу будут уничтожать. Об этом в эфире 24 Канала заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
Он отметил, что если бы союзники активно привлекли свою авиацию и системы ПВО, оказывали массированную поддержку и сбивали российские ракеты, это могло бы заставить Путина отказаться от таких атак.
Военный подчеркнул, что стоимость ракеты "Калибр" достигает 10 миллионов долларов, а Х-55 стоит 1,5-2 миллиона долларов. Если эти ракеты не достигают целей, их использование теряет смысл, а также демонстрирует слабость российской армии.
"В то же время мы могли бы наносить контрудары по российским пусковым установкам", - подчеркнул он.
Единственным реальным ограничением для России, по словам Тимочко, может стать полное закрытие неба союзниками, что заставит агрессора прекратить атаки.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 19 марта российские оккупанты атаковали Кропивницкий ударными беспилотниками "Шахед", вызвав мощные взрывы в жилых районах Новониколаевка и Балашовка. Как сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, в городе вспыхнули пожары.
Эта атака стала самой массированной для Кропивницкого - ранения получили восемь человек, в том числе ребенок. По данным ГСЧС, повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома подверглись разрушениям: выбиты окна, разрушены балконы и повреждены конструкции.
В тот же день страна-агрессор Россия снова ударила по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины, вероятно, баллистической ракетой. По предварительной информации, четверо железнодорожников получили ранения, сообщили в Укрзализныце.
Другие новости:
- ВСУ ударили по командному пункту РФ на Белгородщине - что известно
- Буханка на вес золота: важный продукт бьет рекорд по росту цен в 20%
- В Украине упадет цена на яйца: когда ждать резкого снижения
Кто такой Иван Тимочко
Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред