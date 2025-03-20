Россия может прекратить удары по Украине: военный назвал условие

Российские атаки по Украине могут прекратиться в случае, если авиация союзников будет сразу сбивать выпущенные по Украине ракеты, отметил Тимочко.

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Военный назвал действенный инструмент / Коллаж Главред, фото: УНИАН, alerts.in.ua

О чем сказал Тимочко:

Россия может прекратить воздушные удары по Украине

Привлечение авиации союзников могло бы повлиять на решение Путина

Россия может прекратить атаки на Украину, если союзники обеспечат полное закрытие неба. В таком случае ракеты и беспилотники не будут достигать цели, поскольку будут сбиты, что сведет их эффективность к нулю. Кроме того, дорогостоящие средства воздушного нападения станут экономически неоправданными, если их сразу будут уничтожать. Об этом в эфире 24 Канала заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он отметил, что если бы союзники активно привлекли свою авиацию и системы ПВО, оказывали массированную поддержку и сбивали российские ракеты, это могло бы заставить Путина отказаться от таких атак.

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Военный подчеркнул, что стоимость ракеты "Калибр" достигает 10 миллионов долларов, а Х-55 стоит 1,5-2 миллиона долларов. Если эти ракеты не достигают целей, их использование теряет смысл, а также демонстрирует слабость российской армии.

"В то же время мы могли бы наносить контрудары по российским пусковым установкам", - подчеркнул он.

Единственным реальным ограничением для России, по словам Тимочко, может стать полное закрытие неба союзниками, что заставит агрессора прекратить атаки.

Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 19 марта российские оккупанты атаковали Кропивницкий ударными беспилотниками "Шахед", вызвав мощные взрывы в жилых районах Новониколаевка и Балашовка. Как сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, в городе вспыхнули пожары.

Эта атака стала самой массированной для Кропивницкого - ранения получили восемь человек, в том числе ребенок. По данным ГСЧС, повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома подверглись разрушениям: выбиты окна, разрушены балконы и повреждены конструкции.

В тот же день страна-агрессор Россия снова ударила по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины, вероятно, баллистической ракетой. По предварительной информации, четверо железнодорожников получили ранения, сообщили в Укрзализныце.

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Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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