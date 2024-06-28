Замена Байдена перед выборами: эксперт озвучил неожиданный сценарий

Ставки на праймериз в США были сделаны, подчеркнул Виталий Кулик.

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Обсуждается вопрос замены Джо Байдена на выборах / Колаж: Главред, фото: УНІАН, president.gov.ua

Политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик прокомментировал вероятность сценария с возможной заменой Джо Байдена как кандидата от демократов на выборах президента США.

"Весь нарративный блок, вся продукция идейного содержания строилась под Байдена. Довольно долго демократы отвергали идею замены кандидата. Ставки на праймериз были сделаны - политическое руководство и большинство групп в Демпартии США, которые ее финансируют, имеют консенсус относительно Байдена. Сейчас этот консенсус, конечно, будет размываться - они тоже будут хаотично реагировать и, возможно, пытаться этот консенсус пересмотреть, но в целом кампания запущена под Байдена", - пояснил он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что в случае смены кандидата от демократов, им придется пересматривать многие восходящие позиции, которые уже понравились избирателю и были им восприняты.

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"Не всем нравится губернатор Ньюсом и его политика в штате Калифорния, не всем нравится темнокожая женщина Мишель Обама. Вокруг них нет консенсуса. В отличие от Барака Обамы, который тогда консолидировал Демократическую партию США, Мишель Обама не проявляла себя в большой политике как игрок и не создала вокруг себя политических центров. Поэтому замена может расколоть Демпартию и еще больше ослабить ее позиции", - отмечает аналитик.

Вместе с тем он отмечает, что с политтехнологической точки зрения "лучше дотянуть полумертвую лошадь до финиша", чем пытаться заменить фаворита.

"С другой стороны, прогрессисты считают, что креативный подход может дать результат, и что основное - не фигура президента, а его кабинет. Мол, если наполнить его яркими лицами не только из Демпартии, но из среды колеблющихся, можно вывести в лидеры неожиданного кандидата. И этим показать, что человек, который не имеет опыта в большой политике, но имеет такой кабинет, будет способен стать лидером, и что это вопрос командной игры и консолидации нации", - говорит собеседник.

Кулик также добавил, что у демократов есть две недели на то: "Чтобы решить вопрос с заменой, но мне кажется, что у Демпартии не хватит политической воли, и они будут тянуть Байдена до последнего".

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Дебаты Байдена и Трампа – главные новости по теме:

Первый тур дебатов Байдена и Трампа, которые намерены выдвинуться от демократов и республиканцев в президенты США, состоялся 28 июня. Ряд аналитиков, в том числе и от демократов, пришли к выводу, что Байден на фоне Трампа выглядел неубедительно. Так, 67% участников опроса CNN заявили о победе на дебатах Трампа.

Трудно дебатировать с лжецом – сказал Байден, комментируя итоги дебатов. Также он уточнил, что плохо себя чувствовал во время мероприятия. Сниматься с выборов Байден не намерен.

Впрочем, западные СМИ стали предполагать, кто мог бы выдвинуться в президенты от демократов вместо Байдена. Они назвали две потенциальные кандидатуры: супругу Обамы Мишель Обама и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

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