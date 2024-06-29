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Почему рис не рассыпчатый: шеф-повар раскрыл секрет идеального приготовления риса

Юлия Закрепа
29 июня 2024, 00:41
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Повар рассказал о распространенной кулинарной ошибке, из-за которой рис становится липким - как правильно приготовить рис.
Почему рис не рассыпчатый: шеф-повар раскрыл секрет идеального приготовления риса
Что делать, чтобы рис был рассыпчатым / коллаж: Главред, фото: unsplash

Ведущий MasterChef Грег Уоллес раскрыл свой безошибочный рецепт, который гарантирует рыхлый рис каждый раз и рассказал о распространенной ошибке, которую допускают люди во время приготовления.

Повар также упомянул о пакетах с рисом, которые можно отварить в воде, или приготовить в микроволновке. Однако рис часто может сбиваться в липкие комки или свариваться в густую пену, если их не приготовить должным образом, передает издание Mirror.

"Рис очень дешево покупать, но дорого покупать в специальных пакетиках. Это способ его приготовления, и как только вы его освоите, он становится невероятным. Просто запомните, что нужно вдвое больше воды, чем для риса", - отметил эксперт.

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Он отметил, что в кастрюлю нужно добавить два стакана риса, а затем влить четыре стакана воды. Деревянной ложкой аккуратно перемешать содержимое кастрюли. Однако перемешивать все время не нужно, только в начале и все, иначе рис станет липким.

Кастрюлю нужно поставить на огонь и довести до кипения. Затем необходимо уменьшить огонь до самого низкого уровня, чтобы рис кипел - это все накрыть кастрюлей. Уже через 15 минут рис будет идеально сварен. После того, как вы его насыпали в миску, стоит перемешать его вилкой, чтобы он разрыхлился.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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