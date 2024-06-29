Почему рис не рассыпчатый: шеф-повар раскрыл секрет идеального приготовления риса

Повар рассказал о распространенной кулинарной ошибке, из-за которой рис становится липким - как правильно приготовить рис.

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Что делать, чтобы рис был рассыпчатым / коллаж: Главред, фото: unsplash

Ведущий MasterChef Грег Уоллес раскрыл свой безошибочный рецепт, который гарантирует рыхлый рис каждый раз и рассказал о распространенной ошибке, которую допускают люди во время приготовления.

Повар также упомянул о пакетах с рисом, которые можно отварить в воде, или приготовить в микроволновке. Однако рис часто может сбиваться в липкие комки или свариваться в густую пену, если их не приготовить должным образом, передает издание Mirror.

"Рис очень дешево покупать, но дорого покупать в специальных пакетиках. Это способ его приготовления, и как только вы его освоите, он становится невероятным. Просто запомните, что нужно вдвое больше воды, чем для риса", - отметил эксперт. видео дня

Он отметил, что в кастрюлю нужно добавить два стакана риса, а затем влить четыре стакана воды. Деревянной ложкой аккуратно перемешать содержимое кастрюли. Однако перемешивать все время не нужно, только в начале и все, иначе рис станет липким.

Кастрюлю нужно поставить на огонь и довести до кипения. Затем необходимо уменьшить огонь до самого низкого уровня, чтобы рис кипел - это все накрыть кастрюлей. Уже через 15 минут рис будет идеально сварен. После того, как вы его насыпали в миску, стоит перемешать его вилкой, чтобы он разрыхлился.

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