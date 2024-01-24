Вот для чего на самом деле нужно промывать рис: об этом знают не все

Главред выяснил, почему на самом деле нужно промывать рис и почему рис может быть клейким после приготовления блюда.

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Для чего на самом деле нужно промывать рис - повар показала, как промывать рис / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Для многих людей промывка риса часто является неотъемлемой частью процесса его приготовления. Однако почему на самом деле нужно промывать рис и что будет если этого не делать.

Почему нужно проммывать рис перед тем, как варить

Повар Келли Скотт в своем видео в социальной сети Tik Tok перечислила основные причины почему нужно промывать рис перед тем, как его варить.

Промывание некоторых видов риса, в частности длиннозернистого помогает избавиться от избытка крахмала, который может сделать рис клейким и вязким.

Рис может быть очень грязным. Рис может содержать пыль и загрязнения, особенно если он хранился открыто. Промывка риса перед варкой поможет удалить эти примеси, улучшить вкус и обеспечить безопасность продукта.

Рис может содержать тяжелые металлы: доказано, что рис содержит некоторые тяжелые металлы, поэтому его промывка может помочь удалить некоторые из них и уменьшить общее количество. По словам повара Келли Скотт это очень важно для таких сортов риса, как басмати и жасмин, а также для риса, который долго хранится.

Смотрите видео о том, почему нужно промывать рис:

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Почему рис может быть клейким

Рис может стать клейким из-за содержания крахмала. Крахмал - это углевод, который содержится в растительных продуктах, таких как злаки, и отвечает за их консистенцию во время приготовления. У некоторых сортов риса содержание крахмала выше, что может привести к тому, что готовое блюдо станет клейким.

Крахмал имеет тенденцию сгущаться во время варки, образуя клейкую текстуру. Промывка риса перед приготовлением может помочь удалить часть крахмала, уменьшить его концентрацию и сделать рис менее клейким.

Можно ли промывкой забрать все бактерии из риса

Учёные провели исследование и обнаружили, что при промывании риса водой из него невозможно удалить все бактерии. Кроме того, в процессе варки все они погибнут независимо от того, промыли вы сначала рис или нет. Об этом говорится в результатах исследования на Conversation.

Ученые отмечают, что если оставить рис надолго в теплом помещении, бактерии активизируются и снова начнут размножаться. В то же время, как говорится в материалах исследования, в рисе могут появиться токсины, которые невозможно обезвредить во время приготовления пищи или повторного нагрева. Они могут вызвать серьезные заболевания желудочно-кишечного тракта. Поэтому промытый или вареный рис нельзя хранить при комнатной температуре длительное время.

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