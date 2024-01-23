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Урожай собирают ведрами: зачем садоводы кладут кирпичи рядом с клубникой

Сергей Кущ
23 января 2024, 15:09
Оказывается, обычные кирпичи невероятно полезны в защите клубничных кустов.
Зачем люди кладут кирпичи рядом с клубникой
Зачем люди кладут кирпичи рядом с клубникой / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Мало кто знает, но обычный кирпич может стать волшебным инструментом для выращивания здорового урожая клубники. Многие садоводы используют этот необычный метод и получают хороший урожай ягоды.

Как защитить клубнику от вредителей?

Оказывается, обычные кирпичи невероятно полезны в защите клубничных кустов. Сладкие ягоды привлекают множество вредных насекомых, но кирпич может стать вашим союзником в борьбе с ними. Просто облейте кирпич сахарным сиропом и разместите его у основания кустов.

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Как это работает?

Даже куски кирпича могут справиться с задачей. Хитрость заключается в том, что кирпич привлекает внимание мух и муравьев, отвлекая их своим сладким ароматом. В результате насекомые предпочтут наслаждаться сиропом, игнорируя ваши драгоценную клубнику.

Чтобы метод оставался эффективным, периодически подливайте сироп на кирпич. Рекомендуется делать это раз в пару дней для усиления аромата. После дождя не забывайте обновлять ловушку, чтобы продлить ее защитное действие.

Этот простой, но эффективный метод поможет вам избежать вредителей и наслаждаться богатым урожаем клубники.

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