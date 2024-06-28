Второй тур дебатов с Трампом и выход из "гонки": Байден принял решение – CNN

Президент США Джо Байден должен принять участие во втором туре президентских дебатов со своим противником – кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.
Как сообщает CNN, один из советников Байдена счел его выступление на дебатах неубедительным. Однако команда хозяина Белого дома намерена исправить ошибки и двигаться с Байденом дальше.
По словам советника, Байдену помогает много специалистов, которые принимали участие в президентской кампании Барака Обамы. К слову, Обама выиграл выборы, несмотря на то, что потерпел поражение в первых дебатах.
При это представитель кампании Байдена Сет Шустер прокомментировал потенциальную возможность выхода президента США из предвыборной гонки.
"Конечно, он не выйдет", - цитирует Шустера The Hill.
Что известно о CNN?
CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.
Дебаты Байдена и Трампа – главные новости по теме:
Первый тур дебатов Байдена и Трампа, которые намерены выдвинуться от демократов и республиканцев в президенты США, состоялся 28 июня. Ряд аналитиков, в том числе и от демократов, пришли к выводу, что Байден на фоне Трампа выглядел неубедительно. Так, 67% участников опроса CNN заявили о победе на дебатах Трампа.
Трудно дебатировать с лжецом – сказал Байден, комментируя итоги дебатов. Также он уточнил, что плохо себя чувствовал во время мероприятия. Сниматься с выборов Байден не намерен.
Впрочем, западные СМИ стали предполагать, кто мог бы выдвинуться в президенты от демократов вместо Байдена. Они назвали две потенциальные кандидатуры: супругу Обамы Мишель Обама и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.
Другие новости:
- "Украина не выиграет войну": Трамп сделал скандальное заявление на дебатах с Байденом
- "Условия по Украине неприемлемы: Трамп не поддержал "мирный" план Путина
- Выгоден Путину: что не так с мирным планом Трампа и почему его невозможно реализовать
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред