Второй тур дебатов с Трампом и выход из "гонки": Байден принял решение – CNN

В команде Джо Байдена назвали его выступление на дебатах с Трампом неубедительным и намерены сделать выводы по итогам мероприятия, пишут журналисты.

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Байден не собирается покидать президентскую гонку / Скриншот YouTube-канал WSJ

Президент США Джо Байден должен принять участие во втором туре президентских дебатов со своим противником – кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Как сообщает CNN, один из советников Байдена счел его выступление на дебатах неубедительным. Однако команда хозяина Белого дома намерена исправить ошибки и двигаться с Байденом дальше.

По словам советника, Байдену помогает много специалистов, которые принимали участие в президентской кампании Барака Обамы. К слову, Обама выиграл выборы, несмотря на то, что потерпел поражение в первых дебатах.

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При это представитель кампании Байдена Сет Шустер прокомментировал потенциальную возможность выхода президента США из предвыборной гонки.

"Конечно, он не выйдет", - цитирует Шустера The Hill.

Что известно о CNN? CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.

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Первый тур дебатов Байдена и Трампа, которые намерены выдвинуться от демократов и республиканцев в президенты США, состоялся 28 июня. Ряд аналитиков, в том числе и от демократов, пришли к выводу, что Байден на фоне Трампа выглядел неубедительно. Так, 67% участников опроса CNN заявили о победе на дебатах Трампа.

Трудно дебатировать с лжецом – сказал Байден, комментируя итоги дебатов. Также он уточнил, что плохо себя чувствовал во время мероприятия. Сниматься с выборов Байден не намерен.

Впрочем, западные СМИ стали предполагать, кто мог бы выдвинуться в президенты от демократов вместо Байдена. Они назвали две потенциальные кандидатуры: супругу Обамы Мишель Обама и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

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