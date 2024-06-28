РФ выбрала главную цель на востоке: в ВСУ назвали три опасных направления

Назар Волошин раскрыл вероятные планы российских оккупантов.

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ВСУ отражают вражеские атаки / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал о ситуации на Покровском направлении.

В этом месте враг пытается выйти на Константиновскую трассу, которая имеет важное логистическое значение, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

"На Покровском направлении враг не оставляет попыток. Цель у него, и все это видят, это, конечно же, выйти на Константиновскую трассу. Чтобы завладеть дорогой, важной для логистических маршрутов и всего прочего", - рассказал Волошин. видео дня

Также, по его словам, вероятные планы россиян - развивать наступление в направлении Покровск - Мирноград - Слидово.

Спикер отметил, что в целом цель оккупантов неизменна - они хотят выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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Ранее сообщалось, что ВСУ удалось выбить оккупантов из одного микрорайона. ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили армию страны-агрессора России из микрорайона "Канал", заявил аналитик Bild Юлиан Рёпке.

Напомним, Кирилл Буданов ранее дал тревожный прогноз насчет наступления РФ. Начальник ГУР ответил на вопрос о том, удастся ли ВСУ удержать Часов Яр.

Как сообщалось ранее, РФ наступает на пяти направлениях возле Часового Яра. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении сейчас продолжаются десятки боестолкновений.

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