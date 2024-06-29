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"Народ ликует": в РФ продвинули "поэта" за нацистские стихи о фюрере Путине

Алексей Тесля
29 июня 2024, 01:30
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С помощью нейросети было создано фото автора "Геннадия Ракитина", а также придумана его личность.
Путин, Гитлер
Владимиру Путину посвятили стихи, которые писали для Адольфа Гитлера / Коллаж УНИАН, regnum.ru

В РФ антивоенные активисты в течение года писали стихи от имени несуществующего z-поэта "Геннадия Ракитина", которые оценили жюри поэтических конкурсов и депутаты Госдумы.

При этом все тексты стихов оказались адаптацией немецких поэтов времен Третьего Рейха во славу фюрера Адольфа Гитлера и нацистского режима, говорится в сообщении журналиста Андрея Захарова.

Уточняется, что с помощью нейросети было создано фото автора патриотических стихов, а также придумана личность: 49-летний выпускник филфака МГУ и бывший учитель. После чего были переведены немецкие пропагандистские стихи 1930-х годов.

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Screenshot
/ t.me/s/zakharovchannel

К примеру, текст члена НСДАП Эберхарда Мёллера "Фюрер" стал стихотворением "Лидер", посвящённым президенту РФ. А стихотворение штурмовика Гериберта Менцеля "Гомер штурмовых отрядов", где автор размышляет перед портретом Гитлера, в редакции Ракитина стало стихом "Перед портретом".

За год талант фейкового Ракитина оценили на Всероссийском конкурсе патриотической поэзии им. Твардовского, где Геннадий вышел в полуфинал номинации "Стихи о защитниках Родины". Журнал "Москва" взял его стих на конкурс "Патриотический верлибр". Переводы нацистской поэзии репостили Z-каналы. Сенатор от Бурятии Вячеслав Наговицын отмечал Ракитина на фотографиях президента Путина, а в друзьях у несуществующего автора набралось несколько десятков представителей власти.

При этом среди друзей "поэта" в соцсетях — сотня депутатов Госдумы, в том числе Евгений Ревенко и Нина Останина, три десятка сенаторов, включая Дмитрия Рогозина и Андрея Клишаса, советник путина по культуре Елена Ямпольская, Z-военкоры Дмитрий Стешин и Марат Хайруллин.

Пример нацистского стихотворения "Лидер", которое россияне восприняли как посвящение Путину:

  • Ты как садовник, что в своем саду
  • Плоды трудов тяжелых пожинает.
  • Народ ликует, флаги в высоту
  • Взметнулись. Время тихо наступает.

Однако мало кто знает, что это художественный перевод стихотворения "Фюрер" Эберхарда Мёллера - убежденного нациста и антисемита, ставшего членом НСДАП еще до прихода Гитлера к власти.

Screenshot
/ t.me/s/zakharovchannel

В то же время стихотворение "Перед портретом" многие z-патриоты также "посвятили" бункерному. Его автор Гериберт Менцель — штурмовик и член НСДАП с 1933 года. В оригинале автор размышляет, глядя на портрет Адольф Гитлера.

Ранее журналист Такер Карлсон высмеял Путина за тезис про "Украину и нацистов". Американец сказал, что часть интервью, в которой диктатор Путин говорил о "засилье нацистов в Украине", ему не понравилась.

Как сообщалось ранее, российский нацист шокировал кровожадным признанием об украинцах. Русский неонацист Алексей Мильчаков шокировал новым бесчеловечным признанием об отношении РФ к украинцам под оккупацией России.

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