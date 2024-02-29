"Самая тупая вещь": Такер Карлсон высмеял Путина за тезис про "Украину и нацистов"

Такер Карлсон сказал, что часть интервью, в которой диктатор Путин говорил о "засилье нацистов в Украине", ему не понравилась.

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Карлсон сказал, что большие куски интервью Путина ему не понравились / коллаж Главред, скриншоты из видео

Американский блогер и медиадеятель (бывший телеведущий Fox News )Такер Карлсон, недавно взявший интервью у российского диктатора Владимира Путина, заявил, что Кремль намеренно пытается демонизировать украинцев, называя их "нацистами". Об этом Карлсон рассказал в подкасте американского журналиста Лекса Фридмана.

По словам Карлсона, попытки Владимира Путина оправдать агрессию против Украины необходимостью провести "денацификацию" — это не что иное, как попытка назвать украинцев "злом".

"Это самая тупая вещь, которую я когда-либо слышал. Я так и не понял, что это значит. "Денацификация?", — ответил Карлсон.

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К тому же, журналист признался, что ему не понравилась та часть интервью, в которой Путин пытался очернить Украину. Карлсон считает, что обозначение кого-то "нацистом" является просто способом назвать человека "злом".

"Дело в том, что "нацизм", чем бы он ни был, является неотъемлемым понятием от немецкого народа. Это было националистическое движение в Германии […]. Я сам антинацист. Но не существует никакого нацистского движения в 2024 году. Называть их (украинцев) нацистами, это как-то очень по-детски", — подытожил Карлсон.

Интервью Путина Карлсону

Аналитики Института изучения войны заявили, что интервью российского диктатора Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону не было рассчитано на российскую аудиторию. Кремль был намерен создать информационные эффекты и истерику на Западе.

Путин в интервью Карлсону заявил, что якобы готов к переговорам относительно войны в Украине и хочет таким образом добиться "разрешения ситуации".

В этом же интервью Путин также назвал свою цель в войне с Украиной и признал, что она еще не достигнута.

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