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Политолог об интервью Путина Карлсону: Ужасная штука, американцы слушать не будут

Анна Ярославская
13 февраля 2024, 05:50
Ничего нового в интервью российский диктатор не сказал. Он повторил то, что многократно транслировал на российскую аудиторию.
Сергей Жирнов, Карлсон Такер, Владимир Путин
Сергей Жирнов высказал свое мнение об интервью Путина Такеру Карлсону / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Интервью российского диктатора Владимира Путина американскому журналистку Такеру Карлсону было скучным и долгим, и американцы его слушать не будут. Об этом в интервью Главреду сказал полковник запаса КГБ, экс-разведчик, политолог и публицист Сергей Жирнов.

По его словам, Карлсон - "пропагандист, который приехал к Путину, и режим был так счастлив, что к нему приехал известный человек, что из него сделали некую российскую звезду".

"Я посмотрел это интервью – это, конечно, ужасная штука (…) И это, кстати, очень хорошая новость для всех, кто не любит Путина и Такера Карлсона. Потому что американцы это слушать не будут – это слушать невозможно. И, кстати, Карлсон сделал предисловие к этому интервью, где сказал, что, мол, мы начали говорить, но Путина понесло, и он полчаса рассказывал нам какую-то лекцию по российской истории. Мол, это совершенно ужасно, но вы извините, потому что я его пытался прервать, вывести на нормальную стезю, однако остановить его было невозможно. И это говорит медийный профессионал (…) Его программы регулярно набирали под 5 миллионов зрителей (что для Америки – много). И в этом смысле, от этого интервью было много ожиданий, раскрутки вокруг него. Россияне вообще сделали из этого интервью суперсобытие, потому что в кой-то веке такой известный американский ведущий к ним приехал", - сказал Жирнов.

При этом ничего нового в интервью российский диктатор не сказал.

"Те, кто смотрели выступления Путина в последние два года, вообще не увидели в нем ничего нового – это переливание из пустого в порожнее всего того, что Путин многократно транслировал на российскую аудиторию. И меня разочаровал Такер Карлсон – я считал, что он, может сделать какие-нибудь яркие ходы, задать провокационные вопросы просто для того, чтобы поинтереснее это дело смотрелось", - сказал Жирнов.

Политолог отметил, что Карлсон сказал Путину, что собирается делать не телешоу, а серьезное интервью.

"А серьезное интервью с точки зрения Путина – это скучное интервью, когда он долго рассказывает ни о чём или о его жутком видении мира. То есть получилось пропагандистское видео, в котором Такер просто сидит и слушает Путина, как болван", - добавил Жирнов.

Кто такой Сергей Жирнов

Сергей Олегович Жирнов — полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org.

В 1999—2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании КИ КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского ВУЗа под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.

Смотрите видео беседы с Сергеем Жирновым об интервью Путина с Такером Карлсоном:

Интервью Путина Карлсону

Аналитики Института изучения войны заявили, что интервью российского диктатора Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону не было рассчитано на российскую аудиторию. Кремль был намерен создать информационные эффекты и истерику на Западе.

Путин в интервью Карлсону заявил, что якобы готов к переговорам относительно войны в Украине и хочет таким образом добиться "разрешения ситуации".

В этом же интервью Путин также назвал свою цель в войне с Украиной и признал, что она еще не достигнута.

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