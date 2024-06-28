Как правильно сушить фрукты на воздухе, если нет сушилки: действенные советы

Как делают сухофрукты в домашних условиях - Главред разобрался в этой теме и собрал полезные советы.

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Как делают сухофрукты / коллаж: Главред, фото: unsplash

Как быстро высушить сухофрукты - часто даже опытные хозяйки задают себе такой вопрос. Известно, если сушить фрукты в духовке, то процесс будет гораздо быстрее. Однако, необходимо постоянно следить за температурой, чтобы фрукты не сгорели. Евгений Клопотенко рассказал, что для сушки в духовке нельзя использовать фрукты, которые имеют большое содержание влаги: арбуз или дыня.

Как правильно сделать сушку из яблок

Для начала, перед сушкой яблок, стоит подготовить только спелые плоды. Нужно перебрать поврежденные и некрасивые плоды. Также необходимо тщательно вымыть яблоки в воде с содой и удалить поврежденные части. Нарезать нужно яблоки тоненькими кусочками.

Чтобы яблоки имели светлый цвет во время сушки, то их отбеливают в воде с солью или лимонной кислотой. Опытные хозяйки советуют яблоки сбрызнуть лимонным соком, чтобы естественный цвет не терялся.

Если вы будете сушить яблоки или другие фрукты в сушилке, то в ней они будут иметь естественный аромат. Однако, если вы будете сушить очень сочные фрукты или ягоды, то необходимо их переместить на самый низкий ярус сушилки, чтобы сок не капал на другие фрукты. Также нужно выкладывать фрукты так, чтобы кусочки не касались друг друга, ведь если они слипнутся, тогда будет трудно их разобрать.

Как сушить фрукты без духовки

Если у вас нет духовки, то можете выбрать старый, бесплатный и хорошо известный метод - сушка яблок на солнце, на открытом воздухе. После того, как подготовили яблоки к сушке, стоит разложить их на плоской поверхности, но предварительно поверхность нужно укрыть пергаментной бумагой, а сверху накрыть марлей. Это нужно для того, чтобы фрукты не пострадали от мух, насекомых, ведь они останутся на солнечном месте на улице.

Также необходимо периодически переворачивать яблоки, чтобы фрукты просыхали полностью. Однако, вечером их нужно забирать в помещение, ведь ночью температура ниже. Такой метод бесплатный, но длительный, ведь для полной сушки фруктов понадобится примерно неделя. За это время фрукты смогут избавиться от лишней влаги.

Смотрите видео о том, как сушить фрукты:

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