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Где лучше хранить бананы: как спасти сладкие фрукты от почернения

Дмитрий Видоменко
19 мая 2024, 13:17
181
"Где лучше хранить бананы?" – этим вопросом задается масса людей (особенно в канун жарких летних дней). Главред детально разбирается в теме.
Бананы
Где лучше хранить бананы? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Где лучше хранить бананы ‒ в холодильнике или нет?

Бананы лучше хранить не в холодильнике, а при комнатной температуре, сообщает проект Kitchen Tips OnLine.

Причины:

  • Холодная температура:
  • Ускоряет порчу бананов.
  • Делает их мясистыми и коричневыми.
  • Ухудшает вкус.

Оптимальная температура для хранения - 18-20°C. При такой температуре бананы созревают равномерно и сохраняют свежесть дольше.

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Исключения:

  • Если бананы уже переспели, их можно положить в холодильник на несколько дней, чтобы замедлить порчу.
  • Нарезанные бананы также лучше хранить в холодильнике, чтобы они не потемнели.

Советы:

  • Храните бананы вдали от прямых солнечных лучей.
  • Не храните бананы рядом с яблоками, грушами или помидорами. Эти фрукты выделяют этилен, который ускоряет созревание бананов.
  • Разделите зеленые бананы на грозди. Так они созревают более равномерно.
  • Оберните хвостики бананов пищевой пленкой или фольгой. Это поможет замедлить процесс созревания.

Следуя этим советам, вы сможете сохранить бананы свежими и вкусными надолго.

Что такое - Kitchen Tips OnLine?

Kitchen Tips OnLine - американский кулинарный медиапроект. По состоянию на май 2024 года имеет 224 тысячи подписчиков на YouTube.

Что нужно сделать чтобы бананы не чернели?

Как сохранить бананы свежими и не дать им почернеть:

1. Правильное хранение:

  • Температура: Храните бананы при комнатной температуре (18-20°C), вдали от прямых солнечных лучей. Избегайте холодильника, так как он ускоряет потемнение.
  • Разделение: Отделите зеленые бананы от спелых. Спелые бананы выделяют этилен, который ускоряет созревание зеленых.
  • Подвешивание: Подвесьте бананы за хвостики. Это уменьшает давление на них и замедляет процесс порчи.

Упаковка:

  • Оберните хвостики бананов пищевой пленкой или фольгой. Это замедляет выброс этилена.
  • Поместите бананы в бумажный пакет или картонную коробку.

2. Дополнительные советы:

  • Выбирайте зеленые бананы. Они дольше хранятся и созревают дома, когда вам это нужно.
  • Используйте спелые бананы в первую очередь.

Замораживайте:

  • Очищенные и нарезанные бананы можно заморозить для смузи, выпечки или других рецептов.
  • Целые бананы можно заморозить для приготовления бананового пюре.

3. Продукты, замедляющие почернение:

  • Лимонный сок: Сбрызните нарезанные бананы лимонным соком, чтобы замедлить потемнение.
  • Уксус: Добавьте немного уксуса в воду, в которой вы будете хранить нарезанные бананы.
  • Пищевая сода: Посыпьте бананы небольшим количеством пищевой соды, чтобы нейтрализовать кислоты, вызывающие потемнение.

Но помните, что бананы - скоропортящийся продукт.

Следуя этим советам, вы сможете сохранить их свежими и вкусными дольше.

Но не забывайте, что спелые бананы с коричневой кожурой все еще съедобны, хотя их вкус и текстура могут немного отличаться.

Какие есть виды бананов?

Во многих странах бананы являются одним из основных источников питания. Съедобные сорта бананов условно делятся на две основные группы: десертные, употребляемые главным образом в сыром или сушеном виде, и плантайны (или платано), которые перед употреблением требуют термической обработки.

Мякоть десертных сортов очень сладкая на вкус, содержит большое количество углеводов, витамина C и некоторые необходимые для организма минеральные вещества, такие как фосфор, железо, калий, кальций и магний.

Бананы

Как хранить бананы в коробках?

Хранение бананов в коробках:

1. Подходящая коробка:

  • Выбирайте картонную коробку:
  • С отверстиями для вентиляции.
  • Не слишком большую, чтобы бананы не лежали слишком плотно.

Но избегайте пластиковых контейнеров Они могут создавать конденсат, который способствует образованию плесени.

2. Размещение бананов:

  • Разделите зеленые и спелые бананы. Храните их в разных коробках или отделениях.
  • Спелые бананы выделяют этилен, который ускоряет созревание зеленых.
  • Укладывайте бананы в один слой, но не кладите их друг на друга, чтобы избежать образования синяков.
  • Поместите бумагу или ткань на дно коробки - это поможет впитать лишнюю влагу и предотвратить скольжение бананов.

3. Дополнительные советы:

Используйте разделители:

  • Разделите бананы картонными перегородками или листами бумаги, чтобы они не соприкасались друг с другом.
  • Храните в прохладном, темном месте:
  • Избегайте прямых солнечных лучей и источников тепла.
  • Периодически проверяйте бананы:
  • Удаляйте любые спелые или испорченные бананы, чтобы они не портили другие.

Следуя этим советам, вы сможете сохранить бананы в коробках свежими и вкусными дольше.

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