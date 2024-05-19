Где лучше хранить бананы: как спасти сладкие фрукты от почернения

"Где лучше хранить бананы?" – этим вопросом задается масса людей (особенно в канун жарких летних дней). Главред детально разбирается в теме.

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Где лучше хранить бананы? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Где лучше хранить бананы ‒ в холодильнике или нет?

Бананы лучше хранить не в холодильнике, а при комнатной температуре, сообщает проект Kitchen Tips OnLine.

Причины:

Холодная температура:

Ускоряет порчу бананов.

Делает их мясистыми и коричневыми.

Ухудшает вкус.

Оптимальная температура для хранения - 18-20°C. При такой температуре бананы созревают равномерно и сохраняют свежесть дольше.

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Исключения:

Если бананы уже переспели, их можно положить в холодильник на несколько дней, чтобы замедлить порчу.

Нарезанные бананы также лучше хранить в холодильнике, чтобы они не потемнели.

Советы:

Храните бананы вдали от прямых солнечных лучей.

Не храните бананы рядом с яблоками, грушами или помидорами. Эти фрукты выделяют этилен, который ускоряет созревание бананов.

Разделите зеленые бананы на грозди. Так они созревают более равномерно.

Оберните хвостики бананов пищевой пленкой или фольгой. Это поможет замедлить процесс созревания.

Следуя этим советам, вы сможете сохранить бананы свежими и вкусными надолго.

Что такое - Kitchen Tips OnLine? Kitchen Tips OnLine - американский кулинарный медиапроект. По состоянию на май 2024 года имеет 224 тысячи подписчиков на YouTube.

Что нужно сделать чтобы бананы не чернели?

Как сохранить бананы свежими и не дать им почернеть:

1. Правильное хранение:

Температура: Храните бананы при комнатной температуре (18-20°C), вдали от прямых солнечных лучей. Избегайте холодильника, так как он ускоряет потемнение.

Разделение: Отделите зеленые бананы от спелых. Спелые бананы выделяют этилен, который ускоряет созревание зеленых.

Подвешивание: Подвесьте бананы за хвостики. Это уменьшает давление на них и замедляет процесс порчи.

Упаковка:

Оберните хвостики бананов пищевой пленкой или фольгой. Это замедляет выброс этилена.

Поместите бананы в бумажный пакет или картонную коробку.

2. Дополнительные советы:

Выбирайте зеленые бананы. Они дольше хранятся и созревают дома, когда вам это нужно.

Используйте спелые бананы в первую очередь.

Замораживайте:

Очищенные и нарезанные бананы можно заморозить для смузи, выпечки или других рецептов.

Целые бананы можно заморозить для приготовления бананового пюре.

3. Продукты, замедляющие почернение:

Лимонный сок: Сбрызните нарезанные бананы лимонным соком, чтобы замедлить потемнение.

Уксус: Добавьте немного уксуса в воду, в которой вы будете хранить нарезанные бананы.

Пищевая сода: Посыпьте бананы небольшим количеством пищевой соды, чтобы нейтрализовать кислоты, вызывающие потемнение.

Но помните, что бананы - скоропортящийся продукт.

Следуя этим советам, вы сможете сохранить их свежими и вкусными дольше.

Но не забывайте, что спелые бананы с коричневой кожурой все еще съедобны, хотя их вкус и текстура могут немного отличаться.

Какие есть виды бананов? Во многих странах бананы являются одним из основных источников питания. Съедобные сорта бананов условно делятся на две основные группы: десертные, употребляемые главным образом в сыром или сушеном виде, и плантайны (или платано), которые перед употреблением требуют термической обработки. Мякоть десертных сортов очень сладкая на вкус, содержит большое количество углеводов, витамина C и некоторые необходимые для организма минеральные вещества, такие как фосфор, железо, калий, кальций и магний.

Как хранить бананы в коробках?

Хранение бананов в коробках:

1. Подходящая коробка:

Выбирайте картонную коробку:

С отверстиями для вентиляции.

Не слишком большую, чтобы бананы не лежали слишком плотно.

Но избегайте пластиковых контейнеров Они могут создавать конденсат, который способствует образованию плесени.

2. Размещение бананов:

Разделите зеленые и спелые бананы. Храните их в разных коробках или отделениях.

Спелые бананы выделяют этилен, который ускоряет созревание зеленых.

Укладывайте бананы в один слой, но не кладите их друг на друга, чтобы избежать образования синяков.

Поместите бумагу или ткань на дно коробки - это поможет впитать лишнюю влагу и предотвратить скольжение бананов.

3. Дополнительные советы:

Используйте разделители:

Разделите бананы картонными перегородками или листами бумаги, чтобы они не соприкасались друг с другом.

Храните в прохладном, темном месте:

Избегайте прямых солнечных лучей и источников тепла.

Периодически проверяйте бананы:

Удаляйте любые спелые или испорченные бананы, чтобы они не портили другие.

Следуя этим советам, вы сможете сохранить бананы в коробках свежими и вкусными дольше.

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