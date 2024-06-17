Многие моют фрукты неправильно: что нужно добавлять в воду

Эксперт по вопросам питания стал вирусным в TikTok после того, как поделился причинами, почему нужно мыть фрукты - и назвал лучший способ это сделать.

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Как правильно мыть фрукты - что нужно добавлять в воду / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Мытье фруктов перед употреблением имеет решающее значение, поскольку даже органические продукты могут быть покрыты вредными пестицидами, бактериями и грязью.

Если вы хорошо промоете свежие ягоды или почистите их легким скрабом, это может значительно уменьшить риски для здоровья. Но если вы делаете это неправильно, то можете испортить хорошую еду, сообщает Mirror.

Джеймс Бок, эксперт по вопросам питания и образа жизни из Торонто, Канада, утверждает, что правильное мытье фруктов может продлить их жизнь, чтобы они не испортились до того, как вы успеете их съесть. Но простого замачивания в воде недостаточно.

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"Возьмите ситечко, высыпьте в него все ягоды и залейте четырьмя стаканами воды и двумя чайными ложками соды. Затем оставьте на 15 минут", - подчеркнул эксперт.

Смотрите видео о том, как нужно мыть фрукты:

Он рекомендует добавлять в миску либо пищевую соду, либо белый уксус, поскольку они эффективнее выводят пестициды. Но он научился на собственном опыте не использовать оба продукта одновременно.

"На самом деле я использовал и соду, и уксус для мытья фруктов. И мне нравилось наблюдать, как сода и уксус вызывают такую реакцию, как шипение фруктов. Однако я понял, что реакция образования пузырьков фактически нейтрализует оба ингредиента, поэтому процесс мытья становится неэффективным. Я бы рекомендовал использовать либо соду, либо уксус, но не оба. После очистки фруктов тщательно просушите их бумажным полотенцем, чтобы ягоды не плесневели и хранились неделями", - сказал он.

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Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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