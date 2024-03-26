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Какой фрукт поможет заснуть и лучше спать: ответ удивит

Алёна Воронина
26 марта 2024, 04:35
Есть один фрукт, который можно есть перед сном и получать от этого только пользу.
Сон, фрукты
Какой фрукт поможет заснуть/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Всем известно, что ужин должен быть за несколько часов до сна, чтобы он еще успел перевариться до того времени, как мы отправимся в постель. Но есть такие продукты, которые можно съесть на ночь не только без вреда, но и еще с пользой для сна.

Работники Королевского колледжа эрготерапевтов (RCOT) пришли к выводу, что употребление бананов на ночь может помочь легче заснуть. Они предполагают, что такой эффект вызван наличием во фрукте триптофана – аминокислоты, которая помогает организму вырабатывать серотонин и мелатонин, пишет The Express.

Согласно The Sleep Charity, бананы являются источником магния и калия, и поэтому они могут помочь "расслабить перенапряженные мышцы".

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Также отмечается, что они содержат чрезвычайно важный триптофан, который стимулирует выработку ключевых успокаивающих мозговых гормонов. Поэтому бананы можно либо есть перед сном, либо делать из них смузи.

Но бананы – это не единственная пища, которую можно употреблять перед сном. К таким видам пищи относится также миндаль. Он содержит магний, который способствует расслаблению мышц и лучшему сну.

Что известно о Defense Express

Defense Express — украинская информационно консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Выдает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

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