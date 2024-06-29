Большинство годами делало ошибку: женщина показала, как правильно клеить пластырь

Нам всем приходится время от времени пользоваться пластырем. От порезов бумагой до несчастных случаев на кухне - легко поранить палец о что-то острое, когда этого меньше всего ожидаешь. Но иногда наложить пластырь, чтобы заклеить рану, бывает непросто, сообщает Express.
Это связано с тем, что он не всегда подходит или может легко отклеиться, если не приклеить его должным образом. Но досадные проблемы с пластырем на самом деле могут быть связаны с тем, как вы его накладываете.
Мало кто знает, что, возможно, некоторые люди годами накладывали пластырь неправильно, ведь существует простой метод, который гарантирует, что он будет идеально держаться и не отклеиваться.
Рэйчел Маделл привлекла внимание людей к умному лайфхаку в TikTok, и он взорвал их разум. Этот трюк полностью меняет правила игры.
В клипе Рэйчел берет обычный пластырь и разрезает его ножницами с обеих сторон. Она просто делает два надреза до середины гипса, стараясь не задеть белую, пористую часть.
Затем она снимает бумажное покрытие и накладывает его на палец, но не оборачивает его вокруг. Вместо этого она использует нарезанные кусочки, чтобы создать на пальце крест, и это работает как сон.
Посмотрите видео о том, как заклеить пластырь, чтобы он не слезал:
@rachelmadell Plaster Life Hack #simplelifehack#fingerplaster#howamijustfindingout#asimplerlife#goodtoknowtips#lovinglifewithtimefreedom♬ Acoustic guitar live performance Gentle and nimble in nature(1007339) - Melonest
Помимо того, что пластырь прочно держится на месте, Рейчел также удается достичь большего покрытия. Никаких излишков пластыря, торчащих сверху, как это часто случается, когда вы накладываете его в спешке.
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