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Большинство годами делало ошибку: женщина показала, как правильно клеить пластырь

Юрий Берендий
29 июня 2024, 04:34
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Легко порезать палец время от времени, но не так легко носить пластырь. Женщина поделилась "лучшим" способом наложения пластыря, чтобы он не слезал.
Большинство годами делало ошибку: женщина показала, как правильно клеить пластырь
Как правильно накладывать пластырь - как приклеить пластырь, чтобы не отпал / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Нам всем приходится время от времени пользоваться пластырем. От порезов бумагой до несчастных случаев на кухне - легко поранить палец о что-то острое, когда этого меньше всего ожидаешь. Но иногда наложить пластырь, чтобы заклеить рану, бывает непросто, сообщает Express.

Это связано с тем, что он не всегда подходит или может легко отклеиться, если не приклеить его должным образом. Но досадные проблемы с пластырем на самом деле могут быть связаны с тем, как вы его накладываете.

Мало кто знает, что, возможно, некоторые люди годами накладывали пластырь неправильно, ведь существует простой метод, который гарантирует, что он будет идеально держаться и не отклеиваться.

видео дня

Рэйчел Маделл привлекла внимание людей к умному лайфхаку в TikTok, и он взорвал их разум. Этот трюк полностью меняет правила игры.

В клипе Рэйчел берет обычный пластырь и разрезает его ножницами с обеих сторон. Она просто делает два надреза до середины гипса, стараясь не задеть белую, пористую часть.

Затем она снимает бумажное покрытие и накладывает его на палец, но не оборачивает его вокруг. Вместо этого она использует нарезанные кусочки, чтобы создать на пальце крест, и это работает как сон.

Посмотрите видео о том, как заклеить пластырь, чтобы он не слезал:

Помимо того, что пластырь прочно держится на месте, Рейчел также удается достичь большего покрытия. Никаких излишков пластыря, торчащих сверху, как это часто случается, когда вы накладываете его в спешке.

Что нужно знать об Express.co.uk

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