УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему куры падают на ноги: "красный сигнал" для хозяев

Анна Косик
28 июня 2024, 11:49
59
У владельцев хозяйств часто возникает вопрос, что делать, если курица падает на ноги. Опытная хозяйка поделилась действенным методом.
Курятник
Что делать, если курица хромает или падает на ноги / Колаж: Главред, фото: flickr

Нередко среди кур хозяева обнаруживают тех, которые начинают падать. В таких случаях важно определять, почему куры падают на ноги и как им помочь. На YouTube-канале владелица крупного хозяйства Любовь Ильчишина рассказала, что происходит с курами.

По ее словам, причиной такого поведения кур могут быть инфекции в двух проявлениях - внешнем и внутреннем. В первом случае это проявляется наростами на лапах. Поэтому нужно время от времени внимательно осматривать всех кур, ведь на вид они могут быть здоровы, нормально нестись, пока наросты не достигнут больших размеров. Если говорить о внутреннем проявлении, то Любовь убеждает, что у кур может завестись инфекция в кишечнике.

Что делать, если курица падает на ноги

Владелица крупного хозяйства рассказала о двух народных методах борьбы с инфекцией у кур. По ее словам, против наростов на ногах будет эффективен метод с соляркой. Налейте ее в ведро и опустите туда лапы курицы. Эту процедуру нужно повторять по 2-3 раза в течение 1-2 дней. Если вы сделаете все правильно, на третий день ноги у кур станут желтые, а наросты исчезнут.

видео дня

Если же у кур завелась инфекция в кишечнике, Любовь рекомендует использовать самогонку. Ее нужно давать раз или два в день через шприц. Но важно, чтобы у курицы не была повреждена печень. Тогда этот метод, по словам хозяйки, сработает быстро и качественно.

Почему курица садится

Если вы наблюдаете, что животное не падает на ноги, а садится - это тоже не очень хороший сигнал. Среди возможных причин: ненадлежащее содержание, неправильное кормление, травмы, подагра или артрит.

Часто курица может не только садиться, но и хромать. Причиной этого могут быть механические повреждения, инфекции, заболевания внутренних органов. Также хромота кур может быть следствием скрытых заболеваний почек.

Что делать, если курица хромает

В первую очередь нужно изолировать больную курицу, ведь этим птицам присуще агрессивное поведение в отношении больных особей. Это первая причина, почему куры клюют другую курицу. Но в то же время больная курица должна видеть других кур, но без прямого доступа. После этого нужно выявить механические повреждения, продезинфицировать их и улучшить кормление.

Почему цыплята несушки падают на ноги

Если говорить о цыплятах, то им не присущи инфекционные заболевания в случае падения на ноги, как у взрослых особей. Распространенная причина такого явления - это поражение чесоточным клещом. Поэтому важно регулярно, хотя бы раз в месяц осматривать кожу на ногах цыплят.

Кто такая Любовь Ильчишина?

Любовь Ильчишина - автор канала на YouTube, где рассказывает о собственной жизни, советы по уходу за телом, лайфхаки по хозяйству и огороду. За каналом следят более 6 тысяч пользователей.

Больше новостей о хозяйстве и огороде:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

курица
Реклама

Главное за день

Как Байден провалил дебаты против Трампа: основные моменты теледуэли и паническая реакция демократов

Как Байден провалил дебаты против Трампа: основные моменты теледуэли и паническая реакция демократов

12:01 Мир
Линия Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФ

Линия Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФ

12:00 Аналитика
РФ может открыть новую горячую точку в Харьковской области: в США раскрыли детали

РФ может открыть новую горячую точку в Харьковской области: в США раскрыли детали

10:58 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину атаковала жесткая магнитная буря 12649

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину атаковала жесткая магнитная буря

Как лучше всего точить ножи: простые советы, которые спасут массу времени и сил 6584

Как лучше всего точить ножи: простые советы, которые спасут массу времени и сил

Комары не подлетят на километр: топ-5 лучших средств от насекомых летом 4982

Комары не подлетят на километр: топ-5 лучших средств от насекомых летом

Ситуация на фронте кардинально изменится: РФ готовит новое наступление - Андрющенко 2093

Ситуация на фронте кардинально изменится: РФ готовит новое наступление - Андрющенко

Последние новости

13:05

РФ вывела подразделения на одном из направлений: комбат ВСУ рассказал о провале врага

12:41

Как избавиться от блох в доме: народные средства, которые всегда есть под рукойВидео

12:41

Выгоден Путину: что не так с мирным планом Трампа и почему его невозможно реализовать

12:36

У войск РФ – снарядный голод: СМИ узнали о проблемах оккупантов

12:36

Ничего криминального: Каменских рассказала, почему будет петь на русском языкеВидео

Запад поставил на победу Украины, Южная Корея способна завалить ВСУ вооружениями – ЖдановЗапад поставил на победу Украины, Южная Корея способна завалить ВСУ вооружениями – Жданов
12:30

Как заморозить цветную капусту - советы от известного украинского шеф-повара

12:04

У Кушанашвили началось критическое воспаление

12:03

"Грач" долетался: бойцы Нацгвардии сбили российский Су-25 над Донецкой областьюВидео

12:01

Как Байден провалил дебаты против Трампа: основные моменты теледуэли и паническая реакция демократовВидео

Реклама
12:00

Линия Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФ

11:49

Почему куры падают на ноги: "красный сигнал" для хозяев

11:31

Начало конца войны положено: известный астролог назвал дату окончания боевых действийВидео

11:12

Повестки будут присылать по почте: Кабмин объявил о новых изменениях - детали

10:58

РФ может открыть новую горячую точку в Харьковской области: в США раскрыли детали

10:50

Кейт Мосс рухнула с каблуков и не могла дойти до машины

10:44

"Трудно дебатировать с лжецом": Байден отреагировал на результаты дебатов с Трампом

10:31

Китайский гороскоп на завтра 29 июня: Тиграм - страх и стресс, Обезьянам - расходы

10:29

Как узнать размер кольца - самые простые методы

10:26

30 тысяч оккупантов увязли в Волчанске: в Forbes сказали, что их ждет

10:04

Венгрия поставила ультиматум Украине и заявила о правах на все Закарпатье - СМИ

Реклама
10:01

РФ перешла в наступление на новом направлении: в ISW оценили угрозу захвата Торецка

09:42

Победа Трампа приведет к Третьей мировой войне: Байден ошеломил заявлением

09:37

"Есть доказательства": судья предъявил обвинения принцу Гарри

09:21

Что посмотреть на Нетфликс: топ-10 фильмов и сериалов

09:00

Война в Украине затянется до 2029 года, но активные бои завершатся в 2025-м – астролог Влад РоссВидео

08:55

Часть украинцев всегда будет со светом: отключения отменят в ряде регионов - Укрэнерго

08:36

Влад Яма вспомнил украинский язык на концерте Монатика в США - что случилось

08:28

ВСУ назвали приоритетную область Украины для Путина, которую он хочет захватить

08:10

Почему Путин выпрашивает у Ким Чен Ын войска?мнение

08:00

"Я же киевлянка": Клара Новикова впервые высказала свою позицию на счет войны

07:57

"Условия по Украине неприемлемы: Трамп не поддержал "мирный" план Путина

07:11

"Украина не выиграет войну": Трамп сделал скандальное заявление на дебатах с Байденом

06:10

Байден хочет быть жестким с Россией и Ираном?мнение

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 6082 за 19 секунд

04:50

"Смерть пережить легче". Харчишин рассказал о тяжелой болезни сына

04:15

Загадка для тех, у кого "орлиное зрение": надо найти иголку в стоге сена за 8 секунд

03:33

Что будет, если Китай нападет на Тайвань: Жданов заявил о напряженной ситуации

02:52

Ремонт влетит в копеечку: где нельзя ставить микроволновку - популярная ошибкаВидео

02:16

21-летняя дочь Била Гейтса подтвердила роман с внуком легендарного музыканта

01:46

О чем Путин попросил Ким Чен Ына: Жданов раскрыл детали

Реклама
00:14

"Почти скелет": Анджелина Джоли весит шокирующие 44 килограмма

00:11

Бешенные потери РФ: в мае враг ежедневно терял тысячу солдат - NYT

27 июня, четверг
23:52

Они что-то нашли: мать Кардашьян в слезах рассказала о результате медицинского исследования

23:15

В доме был ребенок: РФ впервые ударила по Харькову мощной бомбой ФАБ-500ФотоВидео

22:54

"Когда я захочу это сделать": Каменских сделала серьезное заявление про развод

22:32

Забрали телефон и ноутбук: к экс-замглавы ОП пришли с обысками

22:22

Почему вибрирует руль в машине: женщина предупредила о серьезной проблеме в автоВидео

22:12

США хотять отправить в Украину 8 систем Patriot из Израиля - FT

21:58

Бригада уничтожена на 95%: ситуация на Запорожском направлении для РФ ужасная - АТЕШ

21:44

"Она очень обожглась": что происходит с Аллой Пугачевой на самом деле

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять