Почему куры падают на ноги: "красный сигнал" для хозяев

У владельцев хозяйств часто возникает вопрос, что делать, если курица падает на ноги. Опытная хозяйка поделилась действенным методом.

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Что делать, если курица хромает или падает на ноги / Колаж: Главред, фото: flickr

Нередко среди кур хозяева обнаруживают тех, которые начинают падать. В таких случаях важно определять, почему куры падают на ноги и как им помочь. На YouTube-канале владелица крупного хозяйства Любовь Ильчишина рассказала, что происходит с курами.

По ее словам, причиной такого поведения кур могут быть инфекции в двух проявлениях - внешнем и внутреннем. В первом случае это проявляется наростами на лапах. Поэтому нужно время от времени внимательно осматривать всех кур, ведь на вид они могут быть здоровы, нормально нестись, пока наросты не достигнут больших размеров. Если говорить о внутреннем проявлении, то Любовь убеждает, что у кур может завестись инфекция в кишечнике.

Что делать, если курица падает на ноги

Владелица крупного хозяйства рассказала о двух народных методах борьбы с инфекцией у кур. По ее словам, против наростов на ногах будет эффективен метод с соляркой. Налейте ее в ведро и опустите туда лапы курицы. Эту процедуру нужно повторять по 2-3 раза в течение 1-2 дней. Если вы сделаете все правильно, на третий день ноги у кур станут желтые, а наросты исчезнут.

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Если же у кур завелась инфекция в кишечнике, Любовь рекомендует использовать самогонку. Ее нужно давать раз или два в день через шприц. Но важно, чтобы у курицы не была повреждена печень. Тогда этот метод, по словам хозяйки, сработает быстро и качественно.

Почему курица садится

Если вы наблюдаете, что животное не падает на ноги, а садится - это тоже не очень хороший сигнал. Среди возможных причин: ненадлежащее содержание, неправильное кормление, травмы, подагра или артрит.

Часто курица может не только садиться, но и хромать. Причиной этого могут быть механические повреждения, инфекции, заболевания внутренних органов. Также хромота кур может быть следствием скрытых заболеваний почек.

Что делать, если курица хромает

В первую очередь нужно изолировать больную курицу, ведь этим птицам присуще агрессивное поведение в отношении больных особей. Это первая причина, почему куры клюют другую курицу. Но в то же время больная курица должна видеть других кур, но без прямого доступа. После этого нужно выявить механические повреждения, продезинфицировать их и улучшить кормление.

Почему цыплята несушки падают на ноги

Если говорить о цыплятах, то им не присущи инфекционные заболевания в случае падения на ноги, как у взрослых особей. Распространенная причина такого явления - это поражение чесоточным клещом. Поэтому важно регулярно, хотя бы раз в месяц осматривать кожу на ногах цыплят.

Кто такая Любовь Ильчишина? Любовь Ильчишина - автор канала на YouTube, где рассказывает о собственной жизни, советы по уходу за телом, лайфхаки по хозяйству и огороду. За каналом следят более 6 тысяч пользователей.

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