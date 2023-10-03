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Яйца будет некуда девать: что нужно давать курам, чтобы они хорошо неслись

Сергей Кущ
3 октября 2023, 11:37 обновлено 3 октября, 11:37
Вы можете использовать народные средства, чтобы стимулировать яйценоскость ваших кур.
Что нужно давать курам, чтобы они хорошо неслись
Что нужно давать курам, чтобы они хорошо неслись / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Все, кто занимается домашними курочками, мечтают о том, чтобы их пушистые подопечные неслись как можно чаще и больше яиц. Существует множество народных средств и советов, которые могут помочь вам достичь этой цели без использования химических добавок. Давайте разберемся, какие методы можно применить.

Что нужно давать курам, чтобы они хорошо неслись?

  • Кормление: Качество кормления - ключевой фактор для яйценоскости. В рационе кур должны присутствовать белок, зерно, овощи и зелень. Особенно полезны животные белки, такие как мясо и рыба.
  • Кальций: Кальций важен для образования яичной скорлупы. Предоставьте курочкам доступ к мелкому мелу, ракушкам или дробленым яичным скорлупам для удовлетворения их потребности в кальции.
  • Освещение: Обеспечьте курам достаточное количество света. Куры нуждаются в свете, чтобы поддерживать нормальный цикл яйценоскости. Для этого можно использовать искусственное освещение в течение долгих зимних дней.

Как заставить кур нестись: народные средства

  1. Добавьте овощи и зелень: Зелень и овощи, такие как листья салата, крапива и петрушка, богаты витаминами и микроэлементами, которые способствуют активной яйценоскости.
  2. Поддерживайте чистоту: Чистота в курятнике - залог здоровья кур и хорошей яйценоскости. Регулярно убирайтесь и обеспечивайте комфортные условия для кур.
  3. Регулярное собирание яиц: Собирая яйца ежедневно, вы стимулируете кур продолжать нести их.

Итак, вы можете использовать народные средства, такие как качественное питание, доступ к кальцию и свету, чтобы стимулировать яйценоскость ваших кур. Забота о вашем поголовье с учетом этих советов поможет вам получать больше свежих и вкусных яиц от ваших пернатых подопечных.

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