Будет удар по Крымскому мосту: названы две задачи, которые решают ВСУ

Украина ожидает получения истребителей F-16 и работает над тем, чтобы прикрыть их от российских средств поражения, отметил военный эксперт Михаил Жирохов.

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Украина работает ракетами ATACMS по Крыму, чтобы потом уничтожить Крымский мост - эксперт / Коллаж: Главред, фото: Википедия, соцсети

Силы обороны Украины уничтожают в оккупированном Крыму вражескую ПВО и системы управления. Идет подготовка к получению истребителей F-16 и удару по Крымскому мосту. Об этом заявил военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что ВСУ проводят операцию, направленную на уничтожение важнейших российских военных объектов оккупантов в Крыму.

"Сейчас украинская армия проводит операцию с целью изоляции боевого района на полуострове, в рамках которой, прежде всего, уничтожаются системы противовоздушной обороны и системы управления. Это очень важная работа, потому что российские системы ПВО в плане радиолокации могут видеть объекты по всей территории Украины. Особенно на западе и юге страны", - отметил эксперт.

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По его словам, Украина уничтожает радиолокационные станции россиян и ПВО, поскольку нужно прикрыть истребители F-16. Также ведется подготовка к удару по Крымскому мосту.

"Ударами по захваченному Крыму выполняются две ключевые задачи: уничтожение радиолокационных станций (РЛС) и систем ПВО. После потери двух А-50 россияне прекратили использовать самолеты радиолокационного обнаружения и управления и сделали акцент на станциях. И самолеты F-16, которые мы получим в ближайшее время, вероятнее всего будут размещены на западе Украины, и для того, чтобы их прикрыть, уничтожаются российские РЛС. Системы противовоздушной обороны уничтожаются, чтобы можно было нанести эффективный удар по Керченскому мосту. Именно такая стратегия и реализуется последние два месяца", - подчеркнул Михаил Жирохов.

Поражены еще две РЛС оккупантов в Крыму

Согласно данным Telegram-канала Astra, две радиолокационных станции войск РФ в захваченном Крыму были поражены в результате атаки в ночь на 7 июня.

"2 РЛС незначительно повреждены в результате ночной атаки беспилотников на войсковую часть в селе Мысовое в Ленинском районе Крыма", - указано в сообщении.

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Бойцы ГУР уничтожили в Крыму вражеское судно: 6 июня украинские разведчики нанесли сокрушительный удар по рейдовому буксиру российских оккупантов. Взрывы были слышны в районе Черноморского.

Позже выяснилось, что разведчики поразили в Крыму рейдовый буксир проекта 498 "Сатурн" ("Протей").

"Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в Черноморской акватории", - уточнили в ГУР.

Один из ударов Украины по оккупантам в Крыму повлияет на логистику россиян на захваченном юге, считают в разведке Британии. Согласно оценке специалистов, удар по Керченской паромной переправе, который был нанесен еще 30 мая, также привела к проблемам с поставками горючего российским войскам на полуостров.

Кто такой Михаил Жирохов? Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области. Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах. Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

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