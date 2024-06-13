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Украина приняла участие в саммите G7: Зеленский назвал первые результаты

Юрий Берендий
13 июня 2024, 19:13
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Президент Украины Владимир Зеленский подвел первые результаты саммита "Большой семерки" в Италии.
Украина приняла участие в саммите G7: Зеленский назвал первые результаты
Зеленский подвел первые итоги саммита G7/ Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите "Большой семерки" в Италии. В ходе саммита было подписано соглашение по безопасности между Украиной и Японией, также, Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом он сообщил в своем Телеграмме.

Украинский президент опубликовал видео с саммита "Большой семерки" на котором присутствуют: Джорджа Мелони (премьер-министр Италии, премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Риши Сунак, президент Европейского совета Шарль Мишель и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и президент США Джо Байден.

Смотрите видео встречи Владимира Зеленского с представителями стран "Большой семерки":

видео дня
Украина приняла участие в саммите G7: Зеленский назвал первые результаты
Скриншот

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что в ходе переговоров было подписано соглашение по безопасности с премьер-министром Японии Фумио Кишидой.

По словам президента Украины, этот уникальный документ подписан с одной из самых развитых стран мира в сфере экономики и технологий.

Соглашение по безопасности с Японией - что предполагается

  • В течение 2024 года Япония предоставит Украине 4,5 млрд долл. США и будет поддерживать Украину в течение всего 10-летнего срока действия соглашения;
  • Япония будет помогать Украине в сфере безопасности и обороны;
  • Углубится сотрудничество в гуманитарной, технической и финансовой сферах,
  • Страны будут совместно работать ради реализации пунктов Формулы мира, санкций против агрессора и привлечения его к ответственности.

"Для Японии такой тип соглашения и такой уровень поддержки являются прорывными. Мы видим это и благодарим за такую солидарность Японии с нашей страной и людьми, за все, что вы делаете, чтобы защитить жизнь и международное право", - написал Зеленский в Х (бывший Twitter).

Переговоры Зеленского и Джорджи Мелони

Также, президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони обсудил усиление сотрудничества между Украиной и Италией, в частности по усилению украинского ПВО.

"Также обсудили первый, инаугурационный Саммит мира и его ожидаемые результаты. Я глубоко благодарен Джорджи за активную помощь, цель которой - привлечь как можно больше лидеров и государств к участию в Саммите и приблизить честный мир", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский также отметил, что во время встречи с премьер-министром Италии были обсуждены совместные проекты с Италией, направленные на поддержку восстановления Одессы и Одесской области. Это сотрудничество увеличивает социальную силу обеих наших стран.

"Я также высоко ценю решение Италии организовать следующую Конференцию по восстановлению Украины в Риме в 2025 году", - резюмировал украинский президент.

Что такое G7?

G7 (Group of Seven - "Группа семи") - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Саммиты G7 проходят ежегодно по очереди в каждом из государств-членов.

G7 не является международной организацией, она не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата, передает Википедия.

Решение "семерки" не имеют обязательной силы. Как правило, речь идет о фиксации намерения сторон придерживаться согласованной линии или о рекомендации другим участникам международной жизни применять определенные подходы в решении тех или иных вопросов. Поскольку G7 не имеет устава, официально принять статус члена этой институции невозможно.

С 1997 года в составе клуба участвовала Россия, в связи с чем объединение получило название "Большая восьмерка" (G8). Однако после аннексии Крыма в 2014 году клуб снова стал собираться без России в формате G7.

Саммит "Большой семерки" в Италии - финансовая и военная помощь для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, лидеры стран "Большой семерки" планируют разблокировать 50 миллиардов долларов замороженных российских активов для Украины до конца 2024 года, сообщил президент Франции Эммануэль Марон.

Великобритания готова предоставить пакет финансирования на сумму до 242 миллионов фунтов стерлингов (примерно 309 миллионов долларов) для срочных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей Украины, об этом говорится в решении правительства Великобритании.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести две встречи с американским лидером Джо Байденом в ближайшее время, одна из которых состоится уже на этой неделе. Об этом сообщил советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан.

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