Графики отключения света 14 июня: в какие часы не будет электроэнергии

Графики отключения электроэнергии 14 июня будут задействованы для бытовых и промышленных потребителей.

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Графики отключения света на 14 июня / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине 14 июня будут действовать графики отключения света во всех регионах. Часов со светом станет меньше. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики почасовых отключений электроэнергии будут применены с 18:00 до 22:00.

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют 80% электроэнергии для своих нужд, в соответствии с правительственным постановлением, не ограничивается", - говорится в сообщении. видео дня

Графики отключения света на 14 июня / фото: Укрэнерго

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что последствия атак России на украинскую энергетику имеют долгосрочный характер. Поэтому отключение электроэнергии станет частью жизни украинцев на последующие годы.

Также в июле этого года ситуация с отключением электроэнергии может ухудшиться и света может не быть до 10 часов подряд. Этот режим продлится до сентября, когда снова заработают два энергоблока атомных электростанций после ремонта.

Как сообщал Главред, Россия вывела из строя или захватила более половины украинских электростанций. До вторжения в 2022 году Украина производила около 55 ГВт электроэнергии, но эта мощность упала ниже 20 ГВт из-за атак и оккупации.

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