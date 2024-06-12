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"Света не будет днями": эксперт рассказал правду о том, возможен ли блекаут в Украине

Ангелина Подвысоцкая
12 июня 2024, 22:23
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Михаил Гончарук уверяет, что украинские энергетики найдут способ добиться стабильности в энергосистеме.
Ракетный удар, отключение света в Украине
Будет ли в Украине блэкаут / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Российские оккупанты пытаются уничтожить украинскую энергосистему и оставить Украину в темноте. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар во время чата на Главреде рассказал о том, существует ли риск блекаута.

Сейчас РФ пытается добиться подобного, так как им не удалось этого в период 2022-2023 годов. В то же время пока рано говорить о том, какая ситуация в украинской энергосистеме будет этой зимой.

"Как бы там ни было, но энергосистема Украины продолжает работать. Да, она работает в разбалансированном, рваном режиме, но работает. Часто звучат вопросы о том, как будет зимой, но никто вам точно не скажет, что и как будет в зимний период. Если энергосистема так или иначе будет работать как целостная, то может быть хуже, чем сейчас, но примерно так же. Но если энергосистема будет фатально поражена и распадется на энергоострова, ситуация будет совершенно другой, очень разной в разных регионах: где-то электроэнергии может не быть днями, где-то – несколько часов в день", - говорит Гончар.

видео дня

В то же время он обращает внимание на Харьков, где была разрушена практически вся генерация. Несмотря на это в городе ситуация с отключением света была лучше, чем в Киеве.

"Как бы враг ни пытался нас энергетически поразить, пример Харькова свидетельствует, что украинцы найдут выход. Да, это не будет легко, но расчет России на то, что нас удастся этим сломать, окажется ошибочным", - добавил эксперт.

Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что последствия атак России на украинскую энергетику имеют долгосрочный характер. Поэтому отключение электроэнергии станет частью жизни украинцев на последующие годы.

Также в июле этого года ситуация с отключением электроэнергии может ухудшиться и света может не быть до 10 часов подряд. Этот режим продлится до сентября, когда снова заработают два энергоблока атомных электростанций после ремонта.

Как сообщал Главред, Россия вывела из строя или захватила более половины украинских электростанций. До вторжения в 2022 году Украина производила около 55 ГВт электроэнергии, но эта мощность упала ниже 20 ГВт из-за атак и оккупации.

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