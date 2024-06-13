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Не всем военнообязанным придется проходить ВВК: что известно

Яна Ставская
13 июня 2024, 18:55обновлено 13 июня, 19:32
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В частности, призывникам в возрасте до 25 лет комиссию придется проходить только в случае добровольной службы в армии.
Не всем военнообязанным придется проходить ВВК: что известно
Продолжается всеобщая мобилизация / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Силы территориальной обороны ВСУ

Среди военнообязанных появилось несколько категорий граждан, которым не придется проходить военно-врачебную комиссию (ВВК), говорится в постановлении Кабмина №675.

Это постановление вносит изменения в другое - № 1487, которое касалось порядка организации и ведения воинского учета, а также в постановление №560 о порядке призыва граждан на военную службу.

Указывается, что призывникам до 25 лет и "забронированным" военнообязанным не нужно проходить ВВК.

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В то же время ВВК придется проходить тем призывникам до 25 лет, которые идут служить добровольно.

Отсрочка от мобилизации (бронирование) также не предусматривает направление на ВВК.

Не нужно будет заключение ВВК и в случае получения отсрочки гражданами, которые ухаживают за одним из своих родителей или женой/супругом с инвалидностью ІІ групп.

Закон о мобилизации - главное

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.

Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, военнообязанные граждане должны прибыть в ТЦК и СП для уточнения своих данных. А после этого их обязательно планируют направить на ВВК (даже если им предоставляют отсрочку). Информация о годности к военной службе, которая определяется ВВК, является одним из главных пунктов военно-учетных данных.

Что такое бронь от мобилизации по уровню зарплаты?

В Раде выступили с инициативой о бронировании граждан, которые способны заплатить ежемесячный военный сбор на сумму 20 000 гривен. Речь шла об уплате дополнительного военного сбора за каждого мобилизованного независимо от того, какую должность он занимает.

Кабмин и Офис президента рассматривают другую модель - с привязкой к заработной плате, начиная от 35 тысяч гривен. Идея предусматривает автоматическое бронирование для лиц, получающих такую зарплату.

Кроме того, будет действовать запрет на отправку за пределы Украины или передачу транспорта, который предназначен для доукомплектования ВСУ.

Военнообязанные, получившие повестку, могут обратиться не только в ТЦК, но и в рекрутинговый центр, где продолжается набор на службу в Силы обороны Украины.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации - основные положения / Инфографика Главреда

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