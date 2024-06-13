Вето Орбана сняли: НАТО одобрило новый план поддержки Украины

После длительного блокирования Венгрией "оперативного плана" Альянса, члены НАТО приняли расширение поддержки Украины. Речь идет и об усилении поставок оружия.

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Несмотря на вето, наложенное Венгрией, Альянсу удалось принять новое решение по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, flickr

13 июня члены Альянса НАТО приняли "оперативный план расширения поддержки Украины". Это стало возможным после снятия вето, наложенного Венгрией, называвшей инициативу Альянса риском "прямой конфронтации" со страной-агрессором Россией.

Как сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в Альянсе, теперь НАТО будет играть более весомую роль в поставках ВСУ вооружения и обучении украинских военных.

Речь идет именно о международной координации в будущем поставок оружия и тренировок для Вооруженных Сил Украины. В частности, перед НАТО теперь стоит цель создать аналог американской Группы содействия безопасности в Украине, которая уже функционирует в Висбадене, что в Германии, при европейской штаб-квартире Вооруженных сил США и насчитывает около 300 военнослужащих.

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Агентство сообщает, что новый документ удалось принять и письменно утвердить во время встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе. Обнародовать его должны в пятницу, 14 июня, после официального утверждения руководителей МО.

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Решение стран-членов НАТО по Украине

Накануне Генсек НАТО Йенс Столтенберг выдвинул предложение, чтобы страны-члены Альянса обязались поставлять Украине вооружение. Сейчас эта инициатива является добровольной.

Глава президентского Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера сообщил, что страна отказывается передавать Украине американскую систему Patriot, которая размещена на ее территории.

Ранее Германия заявила, что передает Украине четверть собственного запаса систем противовоздушной обороны Patriot, с учетом третьей системы ПВО Patriot, которую доставят в ближайшее время.

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