Вступление Украины в НАТО: в Белом доме сделали важное заявление о конце войны

Для того, чтобы Украина смогла вступить в НАТО, ей нужно победить в войне против России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кири во время брифинга, передает Суспільне.
"Что касается вступления Украины в НАТО, то напомню, что и Альянс, и Соединенные Штаты заявляли, что сначала они должны выиграть эту войну. И мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что они (украинцы - ред.) смогут это сделать", - сказал Кирби
Кирби подчеркнул, что после окончания войны между Украиной и Россией останется протяженная граница. Он добавил, что украинцы будут находиться в состоянии постоянной опасности.
"Президент США подписал с Украиной двустороннее соглашение по безопасности, чтобы убедиться, что их оборонно-промышленная база имеет все для долгосрочной защиты", - подчеркнул он.
Кирби также отметил, что президент США Джо Байден уверен, что в будущем Украина станет членом НАТО.
"Президент заявил, что, по его мнению, НАТО фигурирует в будущем Украины. Есть много вещей, которые нужно сделать, прежде чем они смогут присоединиться к Альянсу, как и любой член НАТО до вступления в Альянс. Однако президент твердо верит, что НАТО есть в будущем Украины", - добавил представитель Белого дома.
Кто такой Джон Кирби
Джон Кирби - контр-адмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресс-секретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.
Вступление Украины в НАТО - позиция США по вступлению Украин в Альянс
Напомним, как ранее сообщал Главред, американский президент Джо Байден отказался от идеи "НАТОвизации" Украины, оставляя открытым вопрос ее членства в Альянсе. Миссия США при НАТО пояснила, что Байден поддерживает перспективы Украины в Альянсе, однако считает, что страна пока не готова к полному членству.
Страны-члены НАТО еще не достигли консенсуса по приглашению Украины на вступление, но согласны на поддержку в сфере военной помощи, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Президент Польши Анджей Дуда указал на три ключевые темы для обсуждения на саммите НАТО: усиление обороноспособности Альянса, поддержка евроатлантических амбиций Украины и пересмотр подхода НАТО в отношении России.
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