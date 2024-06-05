Байден не готов поддержать 'НАТОвизацию' Украины: в США разъяснили позицию президента

Миссия США при НАТО объяснила слова Байдена и отметила, что американский президент верит в будущее Украины в Альянсе.

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Миссия США при НАТО объяснила заявление Байдена / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Американский президент Джо Байден заявил, что не готов поддержать "НАТОвизацию" Украины. Миссия США при НАТО объяснила, что Байден верит в будущее Украины в Альянсе, но считает, что на данный момент страна не готова к членству. Об этом пишет Радио Свобода.

"Президент четко дал понять, что будущее Украины в НАТО, что Соединенные Штаты подтвердили на саммите в Вильнюсе вместе со всеми другими союзниками. Президент говорил о том, что он не верит, что Украина сейчас готова к членству в НАТО, о чем он неоднократно говорил ранее", - заявили в миссии США при НАТО.

В дипмиссии также напомнили другие слова Байдена, сказанные после Вильнюсского саммита. Тогда американский лидер подчеркнул, что членство Украины в НАТО - это лишь вопрос времени.

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"Будущее Украины в НАТО. Как говорил ранее президент, "я верю, что Украина может туда попасть и дело не в том, стоит ли ей присоединяться или нет. Речь идет о том, когда они смогут присоединиться. И они вступят в НАТО". На саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году лидеры Альянса сделали шаги, чтобы признать прогресс, которого достигла Украина, одновременно подчеркнули необходимость дальнейших демократических реформ для соответствия стандартам НАТО. Эта работа продолжается", - отметили в миссии США.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

НАТО и Украина - последние новости

Напомним, накануне американский президент Джо Байден в интервью TIME заявил, что мир в Украине не обязательно означает ее вступление в НАТО. Он подчеркнул, что мир должен выглядеть как гарантия, что Россия "никогда не оккупирует Украину".

Также на встрече лидеров НАТО в Вашингтоне произойдут важные изменения в формулировках относительно перспективы членства Украины в Альянсе, но приглашения в Альянс Украине не следует ожидать, заявила посол США при НАТО Джулиан Смит.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время дважды встретится с американским лидером Джо Байденом. Ожидается, что лидеры будут обсуждать состояние дел в Украине и возможность использования замороженных активов России в пользу Украины.

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