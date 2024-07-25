"С Путиным надо говорить только в суде": в Бундестаге сделали громкое заявление

Переговоры должны вестись с преемником Владимира Путина, уверен Маркус Фабер.

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Маркус Фабер сделал заявление о переговорах с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/faber.marcus, скриншот

Глава оборонного комитета немецкого Бундестага, член либеральной Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил о том, что с диктатором Владимиром Путиным надо говорить, но только в Международном уголовном суде.

С таким заявлением он выступил во время дебатов на телеканале ZDF, отвечая на заявление оппонента от Левой партии о том, что любая война всегда заканчивается за столом переговоров, сообщает Bild.

"Он прав, с Путиным надо говорить, но только в Международном уголовном суде. Я думаю, что тогда мы должны вести переговоры о мире в Европе с его преемником. Не все войны заканчиваются переговорами. Бывали войны, которые заканчивались, например, свержением диктатора. В выходные я был на праздновании 80-летия заговора против Гитлера. Думаю, и в России много людей, которые недовольны Путиным", - сказал глава оборонного комитета Бундестага. видео дня

Вместе с тем Фабер выступил с поддержкой размещения в Германии новых американских ракет, поскольку "это усилит нашу безопасность, потому что диктатор в Кремле выбирает самых слабых, и если мы будем надежнее сдерживать его, то будем в большей безопасности".

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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