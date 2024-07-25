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"С Путиным надо говорить только в суде": в Бундестаге сделали громкое заявление

Алексей Тесля
25 июля 2024, 16:21
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Переговоры должны вестись с преемником Владимира Путина, уверен Маркус Фабер.
Фабер, Путин
Маркус Фабер сделал заявление о переговорах с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/faber.marcus, скриншот

Глава оборонного комитета немецкого Бундестага, член либеральной Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил о том, что с диктатором Владимиром Путиным надо говорить, но только в Международном уголовном суде.

С таким заявлением он выступил во время дебатов на телеканале ZDF, отвечая на заявление оппонента от Левой партии о том, что любая война всегда заканчивается за столом переговоров, сообщает Bild.

"Он прав, с Путиным надо говорить, но только в Международном уголовном суде. Я думаю, что тогда мы должны вести переговоры о мире в Европе с его преемником. Не все войны заканчиваются переговорами. Бывали войны, которые заканчивались, например, свержением диктатора. В выходные я был на праздновании 80-летия заговора против Гитлера. Думаю, и в России много людей, которые недовольны Путиным", - сказал глава оборонного комитета Бундестага.

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Вместе с тем Фабер выступил с поддержкой размещения в Германии новых американских ракет, поскольку "это усилит нашу безопасность, потому что диктатор в Кремле выбирает самых слабых, и если мы будем надежнее сдерживать его, то будем в большей безопасности".

Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Ранее в ФРГ заговорили о передаче ВСУ боевых самолетов. ФРГ должна помочь Украине восстановить суверенитет над своим воздушным пространством, говорит Фридрих Мерц.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Германия отдает Украине 25% своих систем Patriot. ФРГ не сможет предоставить еще больше таких систем, ведь после передачи еще одной достигнет отметки в четверть своих запасов, отметил Писториус.

Как сообщалось ранее, НАТО может сбивать ракеты РФ над Львовом: в ФРГ сделали неожиданное предложение. Родерих Кизеветтер не исключает развертывание западных сухопутных войск - на основе Устава ООН.

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