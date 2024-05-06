Венгерский вице-премьер отказался выдавать Киеву украинских мужчин

Вице-премьер Жольт Шемьен прокомментировал слухи о том, что Киев обсуждает с Брюсселем вопрос об экстрадиции военнообязанных украинцев из стран-членов ЕС.

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Вице-премьер Жольт Шемьен заявил, что все беженцы из Украины находятся в безопасности в Венгрии / коллаж Главред, фото УНИАН и Facebook

Власти Венгрии не намерены возвращать мужчин, которые незаконно покинули пределы Украины, в распоряжение официального Киева. С таким заявлением в комментарии порталу ATV выступил вице-премьер Жольт Шемьен ‒ соратник скандально известного своими пропутинскими взглядами премьера Виктора Орбана.

"Мы не будем выяснять, считают ли украинцы человека призывником или нет. Исходя из принципов гуманности, мы не позволим отправить как можно ближе к кончине", - сказал он.

Таким образом Шемьен прокомментировал слухи о том, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсуждает с официальными Брюсселем вопрос об экстрадиции военнообязанных украинцев из стран-членов ЕС.

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Шемьен заявил, что все беженцы из Украины находятся в безопасности в Венгрии.

"В случае с венграми в Закарпатье ‒ наш национальный долг (помочь им – Главред), а в случае с украинцами - гуманитарное и юридическое обязательство, поскольку никто, чья жизнь находится под угрозой, не может быть выдан А украинцы хотят их освободить, чтобы их можно было отправить на войну, на фронт, где гибнут люди. Так что все те, кто бежал к нам из Украины, находятся в безопасности, и они не будут выданы!", - подтвердил вице-премьер.

Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Скандальные заявления Виктора Орбана - позиция Венгрии по войне

Как сообщал Главред, пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занял враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Премьер-министр Венгрии и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне.

Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.

На праздновании годовщины венгерской революции 1848 года в Будапеште премьер сравнил ЕС с "имперскими оккупантами" и назвал "Западный мир" источником бескультурья и разрушения. Также он призвал помочь ему "оккупировать Брюссель" на нынешних выборах в Европарламент. Кроме этого, Орбан выступил с украинофобским заявлением, утверждая, что Украина прекратит существование, если Запад прекратит финансовую поддержку Киева.

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