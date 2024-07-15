У демократов есть время снять Байдена с гонки до середины августа - Краев

Снятие Байдена с гонки будет иметь политические последствия, поскольку демократам придется подтвердить легитимность нового кандидата.

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Отказ Байдена от выборов будет иметь последствия для Демпартии США/ Коллаж Главред, фото - УНИАН, facebook.com/potus

Американские демократы оказались перед серьезной дилеммой из-за кандидатуры Байдена на предстоящих выборах. После провальных дебатов, где действующий президент США не смог себя проявить, его однопартийцы стали настаивать на отказе Байдена от участия в выборах. А недавний саммит НАТО в Вашингтоне, вероятно, лишь закрепил мнение о правильности такого шага, ведь слабость главы Белого дома играет на руку его прямому конкуренту, Дональду Трампу, на которого, похоже, все больше ориентируются пророссийские политики в Европе.

В интервью Главреду директор программы "Северная Америка" аналитического центра "Украинская призма" Александр Краев рассказал, когда демократы должны принять окончательное решение по Байдену, кого могут выбрать заменой и почему Орбан ставит на Трампа.

Как бы вы оценили речь Байдена на саммите НАТО? Ведь многие на нее надеялись после провальных дебатов.

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Здесь не надо далеко ходить, потому что мы буквально можем цитировать американских экспертов и журналистов, которые четко говорили, что эта речь может стать важнейшей речью Байдена за все время его политической карьеры. То есть она будет определять, будет ли у него вообще в дальнейшем политическая карьера, а на фоне этой речи начались разочарования.

Надо понимать, что она произошла в тот самый день, когда Джордж Клуни опубликовал свою передовицу, в которой написал, что Байден очень классный, но он уже не тот, каким был в 2010 и даже в 2020 году, поэтому его надо менять.

И это было сказано через день после того, как Нэнси Пелоси, хоть и тонко, но намекала, что Байдена необходимо менять, потому что он не будет справляться со своими обязанностями. На фоне этих заявлений, когда Джо наоборот должен был убедить всех своих скептиков в том, что он еще в строю и потенциально станет президентом, он выходит с речью, где называет вице-президента США Камалу Харрис "Трампом", а президента Украины - "Путиным". И это в дополнение к тому, что в речи, от которой все ждали слов о том, что Америка вернулась, она сильная, мощная и сделает все, чтобы Украина победила, даже этого не прозвучало - были только общие фразы, которые уже закреплены в декларации, против которой Байден довольно долго протестовал.

То есть возникает ситуация, когда кроме не очень мощной речи Байден допустил ошибки, которые влияют на его восприятие не только среди независимых избирателей, но и в первую очередь среди партии и лидеров Демократической партии, которые должны дать ему возможность дальше баллотироваться.

Соответственно, насколько сейчас снизились шансы Байдена продолжать президентскую гонку, и будут ли теперь демократы настаивать на том, чтобы его заменить?

Демократы уже на этом настаивают, однако здесь есть одно огромное "но": за него проголосовали избиратели на праймериз. Поэтому реальной возможности снять его исполнительным указом или иным способом у демократов нет - для этого придется проводить дополнительный раунд праймериз, но сегодня ни у кого ни денег, ни времени, ни желания на это нет. И единственный, кто сейчас может снять Байдена - это сам Байден, который должен принять решение, что выходит из гонки. Тогда это будет с минимальными репутационными, имиджевыми и даже финансовыми потерями для партии. Но мы видим, что разговоры об этом в его в ближайшем кругу до сих пор продолжаются.

А есть ли какой-то предельный срок, до которого Демократическая партия должна принять решение?

В идеале это должно произойти до партийной конвенции, то есть до середины августа. Потому что тогда можно будет провести дебаты, слушания потенциальных кандидатов, то есть с соблюдением нормальной демократической процедуры. И тогда ни у кого не будет вопросов ни относительно легитимности такой замены, ни относительно решения Байдена. Конечно, он это может сделать и позже, почти перед самыми выборами, чтобы не дать возможности республиканцам и, в частности, Дональду Трампу сыграть на этой замене. Но тогда это рискованно, потому что кандидата будет назначать верхушка Демократической партии, и тогда действительно могут возникнуть вопросы относительно легитимности такого кандидата.

Джо Байден должен сам принять решение о выходе из президентской гонки, в противном случае это вызовет проблемы у Демпартии США - Краев/ Фото: ОП

Есть ли среди кого выбирать Демократической партии, даже если действительно ситуация пойдет по такому сценарию?

Из молодого и наиболее звездного лидерства я бы назвал двоих - это губернатор Калифорнии Ньюсом, который в принципе является гораздо более молодой версией Байдена и полностью воспроизводит его политику, а второй вариант - это Пит Буттиджедж, который в свое время довольно успешно баллотировался в президенты. И как раз то, что он отступил и передал своих избирателей Байдену дало ему возможность победить в демократических праймериз в 2020 году. Оба политика молодые, с огромным политическим опытом, амбициями и потенциалом, причем они действительно являются лидерами молодежного крыла партии и политически не сильно отличаются от Байдена. Конечно, сейчас в основном говорят о Камале Харрис, но я очень сомневаюсь в ее популярности и восприятии как политика.

А как насчет Мишель Обамы, которую тоже называют в списке кандидатов?

Это очень запоздало. Раньше было очень много анекдотов о слоупоке, и случай с Обамой - именно из серии слоупок-журналистики, которую нам задали Berliner Zeitung и несколько других немецких изданий. Потому что они неожиданно откуда-то взяли тему, которая в американских медиа была актуальна в конце 2021 года и в первые несколько месяцев 2022 года. Именно тогда Мишель Обама выпустила свою книгу, которая была максимально популярна, пошла на интервью с Опрой Уинфри, которое посмотрели десятки миллионов людей, а также выпустила несколько проектов на Netflix в качестве режиссера документального контента. То есть в тот момент Обама была популярна, и все знали, что она может снова пойти в политику. Но сейчас расклады в Демпартии совсем другие.

Ввиду этого, какова ситуация в Республиканской партии - растут ли теперь шансы Трампа на переизбрание?

Пока Байден в строю, шансы Трампа растут, это очевидно. Но замена Байдена, наоборот, может политически его подкосить. Не будем забывать, что более 65% американцев во время опросов, несмотря на свои партийные предпочтения, говорят, что им не нравится ни Байден, ни Трамп. Они четко указывают, что оба кандидата нуждаются в замене. Представим, что на этом фоне выходит Демократическая партия и говорит: "Мы услышали то, что говорят нам люди, и вот, заменили кандидата". По сути, тогда они на свою сторону перетянут весь нейтральный электорат, и тот электорат, который в Америке называют даблхейтерами, то есть тех, кто не любит обоих кандидатов. И тогда республиканцам придется придумывать что-то новое, чтобы оставить за собой старый электорат. Но это уже будет сделать гораздо труднее.

Кстати, судебные дела в отношении Трампа не влияют на его кандидатство и не могут юридически его остановить. Мы видим, что Верховный суд США все-таки потерял судебную нейтральность и начинает буквально подсуживать Трампу, вынося решения, которые позволяют бессрочно переносить те дела, которые касаются и штурма Капитолия, и уклонения от налогов в штате Нью-Йорк, и попытки использовать выборы в штате Джорджия. И, к сожалению, это огромная проблема для судебной системы США, потому что она теряет не только свой нейтралитет, но и свой имидж. Доверие к Верховному Суду сейчас находится на уровне 12-18% - самого низкого уровня за всю историю Соединенных Штатов, хотя обычно доверие к Верховному Суду было даже выше, чем к президенту.

Орбан хочет себя представить как единственного европейского политика, который сможет договориться с Трампом / Фото: x.com/PM_ViktorOrban

Можно ли связывать с предстоящими выборами в США вояжи Орбана, который, кстати, встретился с Трампом? Почему он делает ставку именно на Трампа?

Потому что это единственный президент Америки, который будет ему выгоден. Конфликт администрации президента США Байдена, а до того Обамы с венграми - это дипломатическая притча во языцех. Потому что назначать послом открытого гомосексуалиста и человека, который работал в общественном секторе правозащитником в тот год, когда Орбан принимает законопроекты против гомосексуализма и сворачивает почти всю деятельность общественного сектора в Венгрии - это хорошее проявление того, как американская демократическая партия относится к Орбану.

Венгерский премьер понимает, что Трамп его обожает и это взаимно. Орбан недаром последние 7 лет каждый год появляется на мероприятиях Республиканской партии и ее консервативного крыла. Фактически Орбан - один из активных европейских так называемых консерваторов, которые постоянно на слуху в США. И Орбан хочет себя представить как единственного европейского политика, который сможет договориться с Трампом.

На фоне проведения саммита НАТО в Вашингтоне была принята предвыборная программа Республиканской партии. Не могли бы вы разъяснить, чего ждать Украине, ведь в ней не говорится о войне в Украине, а лишь об установлении мира в Европе?

Эту программу нужно рассматривать в контексте внутренней политики США. Параллельно был опубликован "Проект 2025", который создала консервативная часть республиканского кабинета, в котором 60% - это бывшие трампийские служаки. И этот план как раз был более радикальным - он был и о запрете абортов, и о посадке тех, кто участвовал в создании порнографии, и о выдворении всех мигрантов. Короче говоря, этот план ультрарелигиозный, ультрашовинистический, ультраконсервативный. Поскольку среди его создателей 60% людей - это люди, которых Трамп привел в большую политику и помог им встать на ноги, команде Трампа пришлось откреститься от них и в ответ на это вышел манифест Республиканской партии.

"Мир в Европе" - это, по сути, кульминация того, что Трамп говорил об Украине и отношениях с НАТО. Если перефразировать, то "никакой конкретики, но я не хочу этим заниматься". То есть, мол, ему неинтересно решать конфликты, но он хочет, чтобы в Европе был мир. Как, когда и при каких обстоятельствах - это уже вторично.

Трамп предсказуем в своей непредсказуемости. И реально сказать, что он сделает, невозможно. Нам надо понимать его приоритеты. Во-первых, для него внутренняя политика приоритетнее внешней. И поэтому, когда будет возможность, он будет приоритизировать внутренние вопросы или использовать внешнюю политику для воплощения собственных внутренних интересов.

Во-вторых, во внешней политике у него есть только два желания - получить имидж или деньги. Причем как для себя лично, так и для государства. Поэтому все, что будет давать ему имидж, популярность и деньги, он будет делать. Все, что будет отнимать лишнее время, он не будет делать. Поэтому в принципе у Украины есть неплохие шансы ему понравиться. Потому что как лучше получить имидж американскому президенту, как не победой над РФ?

Также надо понимать, что контракты с украинским ВПК, инвестиции в него, как утверждают сами американские компании - это сделка века. И это не просто десятки, сотни миллиардов долларов, ведь в перспективе 10 лет - это триллионы. Поэтому несмотря на все его заявления о мире и о том, как он хочет, чтобы ничего не происходило, надо понимать, что Украина для Трампа и имиджево, и денежно может быть интересной. Соответственно, с этим нам и нужно работать.

То есть при этих обстоятельствах речь может идти о заморозке войны определенным образом - условно говоря, так, чтобы это не ударило по карману самого Трампа и США?

Да, абсолютно верно. Трампу интересно, чтобы это завершилось. Но ему не интересно, чтобы потом это еще лет десять пришлось разгребать.

Кто такой Александр Краев Александр Краев - директор программы "Северная Америка" аналитического центра "Украинская призма". Директор программы исследований Трансатлантического диалога и взаимоотношений с НАТО Группы стратегических и безопасностных студий. Преподает международную политику в Институте международных отношений (ИМО КНУ) и Киево-Могилянской академии (НаУКМА). Исследовательские интересы: внешняя политика и внутриполитические процессы США;

международная политика в Северной Америке;

внутренняя и внешняя политика Великобритании;

проблематика ирландской границы и конфликта в Северной Ирландии;

международные конфликты, подходы к пост-конфликтному урегулированию.

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