Кого из военнообязанных объявят в розыск - заявление Минобороны

После того, как пройдет время обновления военно-учетных данных, некоторых военнообязанных могут объявить в розыск. Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью НовиниПРО.
В розыск объявят тех людей, которые проигнорировали повестки после обновления данных в ТЦК.
"Речь идет о тех украинцах, которые не обновили свои военно-учетные данные согласно требованиям нового закона о мобилизации", - заявила заместитель министра обороны.видео дня
Этот процесс может стартовать после того, как военнообязанные не получат повестки от ТЦК.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
Согласно изменениям в законодательстве, такая повестка будет считаться врученной даже тогда, когда она не будет получена военнообязанным или не будет его письменного отказа от получения.
Мобилизация в Украине
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о темпах мообилизации, а также о том, сколько военных нужно на фронте.
Также ранее юристы заявили, что если у военнообязанных, которые не обновили данные в ТЦК нет имущества, с которого можно взыскать штраф, то скорее всего их не будут штрафовать вообще.
Во время мобилизации в Украине россияне начали создавать искусственные и фейковые новости о том, что в стране военнообязанные вступают в конфликты с работниками ТЦК.
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