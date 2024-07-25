Как и где узнать свою военно-учетную специальность

Военно-учетную специальность должен знать каждый военнообязанный, она должна быть указана в военном билете.

https://glavred.info/war/kak-i-gde-uznat-svoyu-voenno-uchetnuyu-specialnost-10583579.html Ссылка скопирована

ВОС, для чего она нужна и где узнать / коллаж: Главред, фото: Слово и Дело, АрмияInform

Военно-учетную специальность должен знать каждый военнообязанный. Она должна быть указана в приписном удостоверении, или в военном билете. Об этом рассказали Новини.PRO.

Все необходимые данные, которые указываются в ВОС необходимы для назначения человека в структуре армии к определенному роду войск.

"Военно-учетная специальность обычно указывается в военно-учетных документах - в военном билете (или его временном варианте), или в приписном удостоверении", - говорится в материале журналистов. видео дня

Каждая ВОС имеет свой код, согласно которому и можно расшифровать специализацию. Для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава могут увидеть данные о ВОС на 10-12 странице военного билета.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Офицеры запаса имеют запись о военно-учетной специальности (с соответствующим кодом) на 4-й странице военно-учетного документа.

Новости мобилизации в Украине

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о необходимом количестве мобилизованных военных и о продвижении мобилизации.

Также ранее юристы заявили, что если у военнообязанных, которые не обновили данные в ТЦК нет имущества, с которого можно взыскать штраф, то скорее всего их не будут штрафовать вообще.

Во время мобилизации в Украине россияне начали создавать искусственные и фейковые новости о ТЦК и публикуют видео с моментами драк и конфликтов.

Читайте другие новости о мобилизации:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред