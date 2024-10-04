Уменьшение помощи украинским беженцам: в Европе нашли решение - Гладун

Западные страны стимулируют украинцев устраиваться на работу, или выезжать обратно на родину.

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Европейцам выгодно трудоустраивать украинцев / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Миллионы украинцев покинули страну после начала полномасштабной российской агрессии. Европейские страны в начале обеспечили украинских беженцев помощью, однако со временем начали ее уменьшать.

Оценить, насколько это стимулировало украинских граждан возвращаться на родину сложно. Об этом в интервью Главреду рассказал доктор экономических наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун.

По его словам, например, Чехия сначала обеспечивает украинцев социальным жильем. Но если в течение полугода беженцы не устраиваются на работу, им приходится оплачивать проживание.

Это и заставляет украинцев решать, выезжать ли в другую страну, или возвращаться домой, или все же работать. Однако эта схема достаточно рабочая, ведь в Чехии и Польше трудоустроено немало украинцев.

Помощь от европейских государств уменьшается, зато беженцы, по оценкам местных экспертов, делают больший вклад в местную экономику, чем страны тратят на их поддержку. И это выгодно для европейцев.

"И Чехия, и Польша еще до войны проводили политику адаптации и привлечения украинцев в свою экономику. Поэтому это просто продолжение этой политики, но при других условиях", - подчеркнул Гладун.

Смотрите видео о том, как в Европе стимулируют украинцев к трудоустройству:

Кто такой Александр Гладун? Александр Николаевич Гладун - украинский ученый. Доктор экономических наук, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи. Член комиссии при Президиуме НАН Украины по защите науки, противодействию псевдонауке и фальсификации научных исследований. Лауреат премии имени М.В. Птухи за серию работ по исследованию долговременной демографической динамики Украины.

Население Украины / Инфографика: Главред

Украинские беженцы в Европе - что известно

Напомним, что уже в течение трех лет украинцы получают помощь в западных странах, убегая от войны. Однако это и несколько усложняет ситуацию для самой Украины, в частности в вопросе мобилизации. Поэтому президент Владимир Зеленский обращался к странам Евросоюза с тайной просьбой - помочь вернуть украинских мужчин призывного возраста домой.

Кроме этого в Польше, где по последним данным украинского МИД проживает около 300 тысяч украинцев призывного возраста, а в целом за рубежом - почти миллион военнообязанных, призвали страны-члены ЕС прекратить социальные выплаты для этой категории украинских граждан.

Накануне немецкий канцлер Олаф Шольц обратился к украинским беженцам, которые временно поселились в его стране с призывом трудоустраиваться, а не просто получать поддержку от Германии.

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