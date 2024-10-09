Одна из стран ЕС ввела новые ограничения для украинских беженцев: о чем идет речь

Одна из стран ЕС вводит ограничения для украинских беженцев, отменяя бесплатное жилье с марта 2025 года.

https://glavred.info/world/novye-ogranicheniya-dlya-ukrainskih-bezhencev-odna-iz-stran-es-otmenyaet-besplatnoe-zhile-10603724.html Ссылка скопирована

Ирландия отменяет бесплатное жилье для украинских беженцев / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Высокопоставленные чиновники Ирландии разрабатывают предложения, согласно которым с 3 марта 2025 года украинские беженцы, прибывающие в страну ЕС, не будут получать жилье, пишет The Irish Times.

В первую очередь будут выселять из государственного жилья тех украинцев, которые живут там дольше всех.

"На прошлой неделе Кабинету Министров сообщили, что сейчас изучаются "политические рычаги" для уменьшения количества украинцев, которые находятся в государственном жилье, и стимулирования переезда к самостоятельной жизни. Перечень возможных мер, которые обсуждаются чиновниками, также включает прекращение предоставления жилья украинцам, чей доход превышает определенный порог, определенный на основе экономического профилирования", - написали в издании. видео дня

Известно, что украинские беженцы могут получить временную защиту в соответствии с директивой, позволяющей им проживать и работать в странах ЕС. Однако в марте 2026 года срок действия этой директивы завершается. Таким образом за последние месяцы правительство Ирландии сократило социальные выплаты и ограничило проживание новоприбывших беженцев до 90 дней.

В материале подчеркивается, что чиновники Ирландии также рассматривают возможность отмены права на повторное проживание в государственном жилье, если койко-место, предоставленное по схеме залога, сломается или кто-то вернется в страну после пребывания за рубежом.

Украинские беженцы в Европе / Инфографика Главред

Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы? По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали: Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);

Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);

Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).

Выплаты украинским беженцам в Европе - последние новости

Напомним, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Александр Гладун сообщал, что по оценка международных организаций, в связи с войной из Украины выехало примерно 6,8 млн человек. Эксперт подсчитал, что детей до 18 лет среди выехавших - примерно 32%, в возрасте от 18 до 64 лет - 62%, а старше 65 лет - 6% населения.

Недавно немецкий канцлер Олаф Шольц во время диалога с жителями Тельтова обратился к украинским беженцам, которые временно поселились в его стране. Он призвал найти работу.

Тем временем глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны-члены ЕС прекратить социальные выплаты для военнообязанных украинских граждан.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред