Правила пересечения границы с ЕС меняются: придется ли платить украинцам

С ноября украинцам нужно быть готовыми к началу работы новой системы на границе со странами Евросоюза.

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Сейчас дополнительных сборов при пересечении границы не предвидится / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Европейском Союзе внедряют автоматизированную айти-систему Entry Exit System с 10 ноября 2024 года. Регистрация граждан третьих стран для краткосрочных поездок в ЕС будет действовать и для украинцев.

В Министерстве иностранных дел Украины объяснили, что новый порядок не будет предусматривать дополнительные сборы или осложнения при въезде. Соответственно, порядок безвизового въезда остается без изменений.

"Нововведения предусматривают, что при каждом пересечении границы Шенгенской зоны новая система будет собирать данные паспорта, дату и место каждого въезда и выезда, изображение лица и отпечатки пальцев", - пояснили в ведомстве. видео дня

Система также будет фиксировать, если лицу было отказано во въезде. При этом пограничники ЕС больше не будут ставить в паспорта штампы о въезде и выезде в Шенген. Эта информация в системе будет храниться автоматически.

"Запуск EES является также предпосылкой для начала работы системы электронных разрешений на въезд в ЕС, так называемой ETIAS. Ее запуск пока запланирован на первую половину 2025 года. Электронные разрешения будут выдаваться в том числе и гражданам Украины", - предупредили в министерстве.

Что такое МИД Украины? Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Пересечение границы для украинцев - что известно

Накануне сообщалось, что система EES автоматически будет фиксировать въезд и выезд всех украинцев в страны Шенгенской зоны, а во время первого въезда у желающих пересечь границу будут брать биметрические данные.

Ранее сообщалось, что пограничники не будут проверять у военнообязанных украинок, обновили ли те военно-учетные данные при выезде из страны. Они имеют право пересекать границу.

Напомним, что для некоторых категорий украинцев изменились правила выезда за границу после 18 мая. Они касаются граждан, которые имеют отсрочку от призыва.

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