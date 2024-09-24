ЕС меняет правила пересечения границы: что изменится для украинцев

Европейский Союз вводит новые правила въезда в страны Шенгенской зоны. Они вступят в силу с 10 ноября и будут касаться всех неграждан ЕС, включая украинцев. Речь идет о новой IT-системе пограничного контроля - Entry/Exit Scheme (EES). Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров.
Отмечается, что система EES автоматически будет фиксировать въезд и выезд всех иностранцев в страны Шенгенской зоны, а во время первого въезда у желающих пересечь границу будут брать биметрические данные: отпечатки пальцев и фото лица для идентификации. Их система будет хранить три года. Если человек будет отказываться предоставить биометрические данные, ему будут отказывать во въезде.
В Кабмине также подчеркнули, что штампов в паспорте больше не будут ставить. Регистрация будет проходить автоматически через терминалы самообслуживания. Впоследствии при каждом пересечении границы нужно будет сканировать паспорт в терминале самообслуживания.
Система EES будет действовать во всех странах ЕС, кроме Кипра и Ирландии, где останется традиционная процедура проставления штампов.
Также система будет применяться в четырех государствах Шенгенской зоны, не входящих в ЕС: Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.
Отмечается, что систему EES вводят для упрощения пересечения границ, усиления безопасности, предотвращения использования поддельных документов и противодействия нелегальной миграции.
Что известно о Кабинете Министров Украины?
Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.
Вступление Украины в ЕС - что известно
Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский на фоне слухов о якобы осложнении польско-украинских отношений заверил, что Варшава по-прежнему поддерживает евроинтеграцию Украины.
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова считает, что Украина может присоединиться к Евросоюзу до 2030 года.
В то же время, Ольга Стефанишина заявила, что у Украины могут возникнуть немало препятствий на пути к вступлению в ЕС. В частности, Украине нужно единство 27 членов ЕС для тех или иных шагов в наших переговорах о вступлении.
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