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ЕС меняет правила пересечения границы: что изменится для украинцев

Мария Николишин
24 сентября 2024, 15:08обновлено 24 сентября, 16:19
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Изменения вступят в силу с 10 ноября.
ЕС меняет правила пересечения границы: что изменится для украинцев
Правила пересечения границы в ЕС / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Европейский Союз вводит новые правила въезда в страны Шенгенской зоны. Они вступят в силу с 10 ноября и будут касаться всех неграждан ЕС, включая украинцев. Речь идет о новой IT-системе пограничного контроля - Entry/Exit Scheme (EES). Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров.

Отмечается, что система EES автоматически будет фиксировать въезд и выезд всех иностранцев в страны Шенгенской зоны, а во время первого въезда у желающих пересечь границу будут брать биметрические данные: отпечатки пальцев и фото лица для идентификации. Их система будет хранить три года. Если человек будет отказываться предоставить биометрические данные, ему будут отказывать во въезде.

В Кабмине также подчеркнули, что штампов в паспорте больше не будут ставить. Регистрация будет проходить автоматически через терминалы самообслуживания. Впоследствии при каждом пересечении границы нужно будет сканировать паспорт в терминале самообслуживания.

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Система EES будет действовать во всех странах ЕС, кроме Кипра и Ирландии, где останется традиционная процедура проставления штампов.

Также система будет применяться в четырех государствах Шенгенской зоны, не входящих в ЕС: Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Отмечается, что систему EES вводят для упрощения пересечения границ, усиления безопасности, предотвращения использования поддельных документов и противодействия нелегальной миграции.

ЕС меняет правила пересечения границы: что изменится для украинцев
Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Что известно о Кабинете Министров Украины?

Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

Вступление Украины в ЕС - что известно

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский на фоне слухов о якобы осложнении польско-украинских отношений заверил, что Варшава по-прежнему поддерживает евроинтеграцию Украины.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова считает, что Украина может присоединиться к Евросоюзу до 2030 года.

В то же время, Ольга Стефанишина заявила, что у Украины могут возникнуть немало препятствий на пути к вступлению в ЕС. В частности, Украине нужно единство 27 членов ЕС для тех или иных шагов в наших переговорах о вступлении.

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