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Не обойдется без сложностей: что мешает Украине вступить в ЕС - Стефанишина

Мария Николишин
6 сентября 2024, 19:57обновлено 6 сентября, 20:32
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Владимир Зеленский дал задание на развитие крепких отношений с нашими "соседями", что касается не только Венгрии с её проблемной позицией.
Не обойдется без сложностей: что мешает Украине вступить в ЕС - Стефанишина
Стефанишина сказала, что мешает Украине вступить в ЕС / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

У Украины могут возникнуть немало препятствий на пути к вступлению в ЕС. Об этом заявила в интервью "Европейской правде" Ольга Стефанишина, которую недавно назначили министром юстиции - вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Она подчеркнула, что не обойдется без сложностей, потому что это является частью нормального функционирования Европейского Союза.

"Мы осознаем, что почти ежеквартально нам нужно будет единство 27 членов ЕС для тех или иных шагов в наших переговорах о вступлении. Не всегда на уровне лидеров - иногда на уровне министров или послов - по открытию кластеров, одобрению отчетов, закрытию определенных разделов или переходу на следующий этап. Это становится нашей нормальностью", - заявила Стефанишина.

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По её словам, поэтому Владимир Зеленский дал задание на развитие прочных отношений с нашими "соседями", что касается не только Венгрии с её проблемной позицией.

"Потому что когда доходит до решений, требующих консенсуса, то мы иногда выясняем, что круг наших друзей шире, чем мы ожидали, и круг скептиков тоже шире, чем мы ожидали", - добавила она.

Стефанишина также подчеркнула, что из-за этого стоит всегда быть готовыми к тому, что хоть наши партнеры и кажутся "друзьями", периодически оказывается, что их интересы гораздо выше хороших отношений.

Кто такая Ольга Стефанишина

Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (с 4 июня 2020 года). Является членом международных комиссий:

  • комиссия по сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Словакии;
  • украинско-немецкая группа уровня по экономическому сотрудничеству.

Получила орден "За заслуги" III ст. (21 декабря 2023) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.

Вступление Украины в ЕС - что известно

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что во вторник, 25 июня, Европейский Союз официально начал переговоры о членстве в ЕС Украины и Молдовы.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Польша не сможет согласиться на вступление Украины в Европейский Союз до тех пор, пока между странами не закончатся споры вокруг событий на Волыни в годы Второй мировой войны.

В то же время, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Украина сможет вступить в Европейский Союз в лучшем случае через 3-4 года после начала процедуры переговоров о вступлении.

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