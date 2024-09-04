ЕС не может предоставить Украине $50 млрд замороженных активов РФ: в Politico раскрыли причины

Евросоюз до сих пор не принял меры по формированию правовой базы, которая позволила бы Украине получать проценты от замороженных российских активов.
Издание Politico напомнило, что на июньском саммите в Италии, лидеры G7, включая президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, пообещали до конца года предоставить Украине около $50 млрд, используя доходы от замороженных российских суверенных активов.
Чтобы это стало возможным, ЕС должен был принять закон о продлении замораживания российских активов до тех пор, пока Москва не заплатит за войну против Украины в полном объеме. Это стало бы гарантией того, что замороженные активы будут оставаться доступными для получения процентов, необходимых для возврата $50 млрд, которые были предоставлены Украине в качестве финпомощи.
Что за организация Евросоюз?
Европейский союз (Евросоюз, ЕС) - экономическое и политическое объединение 27 европейских государств, международное образование, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим, сообщает "Википедия".
По данным издания, пока реализация этого решения в ЕС зашла в тупик, а ни один из ключевых лидеров ЕС - ни канцлер Германии Олаф Шольц, ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни Урсула фон дер Ляйен - не приняли активного участия во внедрении этого процесса. При этом, без изменений в законодательстве ЕС в этом вопросе не могут продвигаться и США.
"Как знает каждый, кто наблюдал за тем, как Вашингтон боролся за пакет военной помощи Украине в начале этого года, это просто не произойдет достаточно быстро - если вообще произойдет", - отметило издание.
Напомним, что в Еврокомиссии рассказали, когда Киев получит первые деньги от активов РФ. Известно, что конца нынешнего года Украина должна получить около 15 млрд евро. Кредит, в свою очередь, также будет погашаться от будущих поступлений с российских активов.
В конце июля ЕС передал Украине первый транш из доходов активов РФ. Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины.
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