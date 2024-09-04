ЕС не может предоставить Украине $50 млрд замороженных активов РФ: в Politico раскрыли причины

ЕС должен был принять закон о продлении замораживания российских активов до тех пор, пока Москва не заплатит за войну против Украины в полном объеме.

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ЕС не может предоставить Украине $50 млрд российских активов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Евросоюз до сих пор не принял меры по формированию правовой базы, которая позволила бы Украине получать проценты от замороженных российских активов.

Издание Politico напомнило, что на июньском саммите в Италии, лидеры G7, включая президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, пообещали до конца года предоставить Украине около $50 млрд, используя доходы от замороженных российских суверенных активов.

Чтобы это стало возможным, ЕС должен был принять закон о продлении замораживания российских активов до тех пор, пока Москва не заплатит за войну против Украины в полном объеме. Это стало бы гарантией того, что замороженные активы будут оставаться доступными для получения процентов, необходимых для возврата $50 млрд, которые были предоставлены Украине в качестве финпомощи.

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Что за организация Евросоюз? Европейский союз (Евросоюз, ЕС) - экономическое и политическое объединение 27 европейских государств, международное образование, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим, сообщает "Википедия".

По данным издания, пока реализация этого решения в ЕС зашла в тупик, а ни один из ключевых лидеров ЕС - ни канцлер Германии Олаф Шольц, ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни Урсула фон дер Ляйен - не приняли активного участия во внедрении этого процесса. При этом, без изменений в законодательстве ЕС в этом вопросе не могут продвигаться и США.

"Как знает каждый, кто наблюдал за тем, как Вашингтон боролся за пакет военной помощи Украине в начале этого года, это просто не произойдет достаточно быстро - если вообще произойдет", - отметило издание.

Напомним, что в Еврокомиссии рассказали, когда Киев получит первые деньги от активов РФ. Известно, что конца нынешнего года Украина должна получить около 15 млрд евро. Кредит, в свою очередь, также будет погашаться от будущих поступлений с российских активов.

В конце июля ЕС передал Украине первый транш из доходов активов РФ. Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины.

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