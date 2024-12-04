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План Трампа, удары по РФ и "тяжелые решения": главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
4 декабря 2024, 22:00
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Новости Украины 4 декабря по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
План Трампа, удары по РФ и 'тяжелые решения': главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 22:00 4 декабря / Коллаж Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН, 4 отдельная танковая бригада, скриншот из видео

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Членство Украины в НАТО: две страны не готовы предоставить Киеву приглашение - СМИ

Германия и США пока не готовы поддержать предоставление Украине официального приглашения для вступления в НАТО. Позиция этих стран является ключевым препятствием для рассмотрения этого вопроса. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источник в Альянсе.

По словам собеседника, вступление в НАТО пока не стоит на повестке дня.

видео дня

"Проблема лежит в основном в плоскости США и Германии. Мы можем только догадываться, что их больше всего беспокоит, но вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня", - сказал собеседник издания.

Круто "дают по зубам" врагу: армия РФ в панике из-за продвижения ВСУ на Курщине

Украинцы имеют неплохие успехи в Курской области. В частности аналитики зафиксировали продвижение украинских сил к югу от Дарыно.

Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, говорится в отчете аналитиков Института изучения войны(ISW).

В то же время пропаганда Кремля все успехи Украины в панике выдает за "безуспешные операции", чтобы скрыть продвижение.

"Российские милблогеры утверждали, что российские войска продвинулись в Новоивановке (к юго-востоку от Коренево) и возле Малой Локни (к северу от Суджи). Однако ISW не нашло подтверждения этим утверждениям", - говорится в сообщении.

Немецких солдат могут отправить в Украину: Бербок назвала условие

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намекнула на возможность отправки немецких солдат в Украину. Об этом она заявила накануне встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая состоится 4 декабря в Брюсселе.

Как пишет BILD, Бербок заявила, что может понадобиться "международное присутствие для обеспечения прекращения огня" в Украине.

Собрали 300 лодок для пересечения Днепра: армия РФ готовится наступать на Херсон - FT

Страна-агрессор Россия готовит масштабное наступление на Херсон перед инаугурацией президента США Дональда Трампа. В частности, РФ уже подготовила 300 лодок для пересечения реки. Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в интервью Financial Times.

По данным издания, РФ планирует усилить давление на Украину до того, как Трамп вернется в Белый дом. Поэтому оккупанты готовятся к потенциальному наступлению на Херсонщину через Днепр.

"Россия хочет начать здесь еще одно наступление", - сказал Прокудин.

По его словам, РФ собрала "300 лодок для пересечения реки".

Серьезные разрушения в Грозном: дрон попал в казарму спецназа Кадырова - детали

Сегодня утром, 4 декабря беспилотник атаковал казарму полка спецназначения Рамзана Кадырова. Инцидент произошел в столице Чечни, Грозном.

Деталями поделились российские Telegram-каналы.

"Удар беспилотника на территории полка полиции специального назначения им. Ахмата Кадырова. Данные о погибших и/или пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Повышение налогов для ФЛП перенесли: когда исторический закон вступит в силу

Верховная рада Украины поддержала перенос даты повышения налогов для ФЛП. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, законопроект №9319 предусматривает, что новые правила начнут действовать не "задним числом", как это предполагалось ранее, а уже с 1 января 2025 года. Это поддержали 268 депутатов.

"Именно в нем (законопроекте - Главред) была правка, которой исправляли налоговый законопроект 11416д и заднее число, где с 1 октября налоги переносят на 1 января 2025 года для ФЛП", - говорится в сообщении.

Не на 20, и не на 30 гривен: в Украине значительно вырастут цены на сигареты

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №11090, который предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия. В результате, цены на сигареты в Украине существенно вырастут.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

У Трампа есть три основных варианта плана окончания войны в Украине - СМИ

Дональд Трамп еще во время предвыборной гонки заявлял, что сможет закончить войну в Украине за 24 часа. Сейчас все еще неизвестно, каким образом он хочет это сделать, однако его ключевые советники предложили несколько вариантов.

Как пишет Reuters, все они хотят организовать переговоры между Украиной и страной-агрессором Россией с помощью "кнута и пряника". Это может включать, как и прекращение военной помощи Украине, если власть не согласится идти на диалог, так и наоборот - предоставление мощного вооружения Киеву, если отказаться от переговоров захочет российская сторона.

Пополнение ПВО от стран НАТО: Украина может получить 20 систем до конца года - МИД

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига проинформировал партнеров НАТО о необходимости обеспечить Украину дополнительными системами противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в МИД Украины по итогам заседания Совета Украина-НАТО. Речь идет о предоставлении Силам обороны 20 систем. Их могут передать Украине еще до конца 2024 года.

Открыл огонь в море: корабль РФ обстрелял немецкий военный вертолет

В Балтийском море произошел опасный инцидент между российским кораблем и немецким военным вертолетом. Речь идет об обстреле сигнальными боеприпасами.

Детали узнало немецкое агентство DPA от источников в Брюсселе, передает Welt.

По данным агентства, пока вертолет выполнял разведывательную миссию, экипаж российского корабля выпустил сигнальные боеприпасы.

Пока что о дополнительных обстоятельствах инцидента ничего не известно.

"Путина загнали в угол": топ-генерал США объяснил последствия краха РФ в Сирии

Если режим Башара Асада в Сирии будет свергнут, Россия потеряет свои военные базы в этой стране, что значительно ограничит ее способность влиять на Средиземноморский регион. Такое мнение высказал бывший командующий армии США в Европе, генерал в отставке Марк Гертлинг, в интервью для CNN.

Гертлинг напомнил о двух ключевых российских базах в Сирии - военно-морской в Тартусе и авиационной на базе Хмеймим, которые обеспечивают Москве стратегический доступ к Средиземному морю. По его словам, потеря этих баз в случае свержения сирийского режима серьезно ограничит возможности Кремля влиять на регион.

"Нужны тяжелые решения": Блинкен сделал заявление по мобилизации в Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна будет принять сложные решения по дальнейшей мобилизации для противодействия российской агрессии, подчеркнув необходимость этих мер. Об этом он сообщил на брифинге Блинкен после встречи с министрами иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, передает "Радио свобода".

По его словам, даже при наличии финансирования и боеприпасов, на передовой должны быть люди, способные сдерживать агрессора.

"Не может быть и речи": Шольц сделал заявление о введении войск в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц уклонился от четкого ответа на вопрос журналистов о потенциальном участии немецких военных в миротворческой миссии в Украине, передает издание Stern.

Он отметил, что в настоящее время об этом нет речи.

Россияне пошли на прорыв в Купянск: в СНБО рассказали о ходе боев

Российские оккупационные войска совершили очередную попытку прорваться в город Купянск на Харьковщине. Для наступления враг применил несколько единиц бронированной техники и пехоту. Об этом в своем Telegram сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

По его словам, российская армия действительно попыталась прорваться в Купянск сегодня, 4 декабря.

Помощь Украине на $61 млрд: США анонсировали передачу оружия Украине

США планируют передать всю помощь на сумму в 61 миллиард долларов, которая была утверждена Конгрессом США. Передать помощь планируют до конца срока действующего президента Джо Байдена. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Европейская правда.

Эти деньги будут направлены на развитие украинской ПВО, артиллерии и мощности в бронетехнике.

"РФ собрала 300 катеров": в ВСУ рассказали, есть ли угроза наступления на Херсон

Российские войска пытаются закрепиться на островах вблизи Херсона. Кроме того, на левом берегу Днепра россияне собрали 300 катеров для переправы через Днепр. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии "Суспільному".

Он отметил, что украинские военные готовы реагировать на любое развитие событий. Также, по его словам, россияне постоянно проводят штурмы на Херсонском направлении. Только за минувшие сутки они совершили семь таких попыток, пытаясь закрепиться в островной зоне.

График отключения света на 5 декабря: какие ограничения будут действовать весь день

В Украине в четверг, 5 декабря, будут действовать графики отключения света. Они будут применены для бытовых потребителей и промышленности. Об этом сообщает Укрэнерго.

Ограничения для бизнеса и промышленности будут применяться с 5:00 до 23:00.

Бытовым потребителям будут выключать свет с 6:00 до 22:00 по таким объемам ограничений:

с 6:00 до 7:00 - одна очередь,

с 7:00 до 20:00 - две очереди,

с 20:00 до 22:00 - одна очередь.

"Не компетенция Байдена": в Конгрессе США отказались от дополнительной поддержки Украины

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что пока не планирует выносить на голосование вопрос о дополнительной финансовой помощи Украине, в частности ранее анонсированную Байденом помощь для Украины в размере 24 миллиардов долларов. Об этом он сказал в ответ на вопрос журналистки "Голоса Америки" Екатерины Лисуновой.

"Это уже не дело Джо Байдена принимать такое решение. У нас есть новоизбранный президент, и мы собираемся подождать и взять на вооружение стратегию нового главнокомандующего относительно всего этого", - сказал действующий спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон.

Будут осадки и туман: названа дата потепления в Украине

Погода в Украине 5 декабря будет сухой, но туманной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что осадки ожидаются на Левобережье Украины вечером. В Украине днем температура воздуха будет держаться на уровне -2...+4 градусов.

Ночью и утром ожидается туман. Уже с 7 декабря ожидается потепление.

"Время заканчивать войну": Келлог раскрыл новые детали встречи Зеленского и Трампа

В сентябре 2024 года состоялась встреча между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой обсудили войну в Украине. Трамп тогда заявил, что "пора заканчивать эту войну". Об этом в эфире американского телеканала Fox News заявил будущий спецпредставитель по Украине Кит Келлог.

"В сентябре Зеленский приехал в Trump Tower и они с президентом Трампом говорили о том, что после 1000 дней войны пришло время заканчивать эту войну. Потому что президент очень четко сказал: "Время пришло". И он прав", - рассказал он.

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