"Не может быть и речи": Шольц сделал заявление о введении войск в Украину

По мнению канцлера Германии, война в Украине "не должна стать войной между Россией и НАТО".

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О появлении немецких военных на территории Украины не может быть и речи / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Офис президента Украины

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Шольц опроверг недавнее заявление Анналена Бербок

Канцлер Германии отказался обсуждать возможное размещение немецких войск на территории Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц уклонился от четкого ответа на вопрос журналистов о потенциальном участии немецких военных в миротворческой миссии в Украине, передает издание Stern.

Он отметил, что в настоящее время об этом нет речи.

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"Сейчас совершенно неуместно рассуждать о том, что именно произойдет после окончания войны", - заявил он в среду во время правительственных слушаний в Бундестаге.

По словам Шольца, недавние заявления Анналена Бербок были "не совсем точными". Он отметил, что ответ министра не был ни утверждением, ни отрицанием, и добавил, что "в текущей ситуации" о присутствии немецких войск в Украине нет речи.

Шольц подчеркнул, что война в Украине "не должна стать войной между Россией и НАТО", что означает, что "в этой военной ситуации не может быть и речи о сухопутных войсках".

В то же время, он добавил, важно оказывать большую поддержку Украине и чтобы она знала, что может положиться на Германию, которая до сих пор передала больше всего помощи для того, чтобы Украина могла защищать свою независимость.

Размещение иностранных войск в Украине - последние новости

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намекнула на возможность отправки немецких солдат в Украину. Она заявила, что может понадобиться "международное присутствие для обеспечения прекращения огня" в Украине.

Как писал Главред со ссылкой на высокопоставленного чиновника НАТО, Франция и Британия рассматривают возможность размещения своих войск в Украине в случае достижения договоренностей о прекращении огня на линии фронта. Речь идет о размещении военных на линии разграничения для мониторинга режима прекращения огня, который может быть достигнут в результате переговоров.

Также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не исключает появление иностранных войск в Украине.

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Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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