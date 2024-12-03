Франция и Британия могут отправить войска в Украину: СМИ узнали сценарий

Обсуждение проходит на уровне отдельных столиц, а не блока НАТО, говорит источник.

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В Украине могут разместить войска Франции и Британии

Консультации ведутся на уровне двух столиц

Франция и Британия рассматривают возможность размещения своих войск в Украине в случае достижения договоренностей о прекращении огня на линии фронта.

Как сообщил Радио "Свобода" высокопоставленный чиновник НАТО, речь идет о размещении военных на линии разграничения для мониторинга режима прекращения огня, который может быть достигнут в результате переговоров.

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При этом отмечается, что обсуждение проходит на уровне отдельных столиц, а не блока НАТО.

Разработка конкретных вариантов поддержки необходима также для обеспечения участия европейских союзников в мирных переговорах Украины и России при посредничестве администрации Дональда Трампа, сообщил собеседник.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

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