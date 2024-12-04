Немецких солдат могут отправить в Украину: Бербок назвала условие

Это первый случай, когда член немецкого правительства высказывается о возможном мирном плане Трампа, согласно которому создается нейтральная зона.

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Германия может отправить свои войска в Украину в случае перемирия / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, bundeswehr.de

Вы узнаете:

Что Бербок сказала о возможной отправке немецких солдат в Украину

Какой будет функция Бундевера

При каком условии солдат отправят из Германии в Украину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намекнула на возможность отправки немецких солдат в Украину. Об этом она заявила в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая состоится 4 декабря в Брюсселе.

Как пишет BILD, Бербок заявила, что может потребоваться "международное присутствие для обеспечения прекращения огня" в Украине.

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Отвечая на вопрос, какую роль в этом сыграет Германия, Бербок сказала: "Только мы, европейцы, можем защитить мир".

Репортёр BILD Петер Тиде предположил, что, судя по словам министра, Германия вместе с другими странами ЕС может отправить в Украину солдат.

"Это первый случай, когда член немецкого правительства высказывается о том, что считается возможной частью мирного плана после инаугурации Дональда Трампа", - отмечает издание.

На прошлой неделе премьер-министр Баварии и председатель ХСС Маркус Зёдер заявил, что необходимо готовиться к возможному созданию "демилитаризованной зоны, которую в конечном счёте будут охранять европейцы". Он считает, что "это будет совершенно новый вызов".

Отметим, ранее команда новоизбранного президента США Трампа давала понять, что часть или один из вариантов мирного плана — установление демаркационной линии, охраняемой западными войсками. При этом участие американцев не предполагается.

"Мы не будем посылать американских мужчин и женщин для обеспечения мира в Украине. И мы также не собираемся платить за это. Пусть этим занимаются поляки, немцы, британцы и французы", - цитировала газета Wall Street Journal одного из советников Трампа.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Мирный план Трампа - последние новости

Как сообщал Главред, американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники также сообщала, что Трамп готовит "мирный план" для Украины. Как исходит из плана, Украина отказывается от планов вступить в НАТО еще как минимум на 20 лет.

Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц в последние дни рассматривает несколько предложений относительно прекращения войны в Украине. Первый сценарий предусматривает заморозку конфликта и переговоры, второй - членство Украины в НАТО в обмен на территории. Об этом писало CNN со ссылкой на два источника.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок считает, что Дональд Трамп и его команда, вероятно, будут действовать при помощи силы для установления мира в Украине.

"И во время разговора Трампа с Путиным, который, по моему мнению, все-таки состоялся, Путин получил четкий месседж о том, что так, как он хочет, не будет", - считает Клочок.

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