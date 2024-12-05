Украина готова к миру: первые детали переговоров с командой Трампа - WSJ

Главные тезисы:
- Украинская делегация ведет переговоры с представителями Трампа
- В США не заинтересованы в членстве Украины в НАТО
- Украина может согласиться только на устойчивый мир
Украинские чиновники во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком начали переговоры на высоком уровне с будущей администрацией Трампа. Издание The Wall Street Journal сообщило первые детали.
Представители Украины пытаются еще до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа уменьшить разногласия Киева и Вашингтона в вопросе урегулирования войны.
Уже известно, что Андрей Ермак провел 4 декабря встречу со спецпредставителем США по вопросам России и Украины Китом Келлогом и будущим советником по вопросам национальной безопасности Майком Волтцом. Присоединился к обсуждениям и вице-президент Джей Ди Вэнс.
Предварительно, команда Трампа мало заинтересована в том, чтобы предложить Украине присоединиться к НАТО, несмотря на то, что президент Владимир Зеленский называл это жизненно важной гарантией безопасности против будущей российской агрессии.
Несмотря на это, издание пишет, что Украина планирует сообщить о своей готовности к миру. Однако речь идет об устойчивом мире, ведь нестабильный, или временный мир не служит ни интересам США, ни Украины.
Позиция будущей администрации США относительно мира в Украине
Напомним, в сентябре 2024 года состоялась встреча между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой обсудили войну в Украине. Трамп тогда заявил, что "пора заканчивать эту войну".
Впоследствии стало известно, что в настоящее время в политических кругах Трампа есть три главных сценария для основы мирного плана новоизбранного президента США.План спецпредставителя Штатов по Украине и РФ Кита Келлога предусматривает замораживание линии фронта, Джей Ди Венс предложил создать демилитаризованную зону на нынешней линии фронта, а Ричард Гренелл считает необходимым создать "автономные зоны" на востоке Украины. При этом, как писал Главред, все три сценарции исключают вступление Украины в НАТО.
Ранее также сообщалось, что специальный представитель президента США Трампа по войне России против Украины генерал Кит Келлог не будет сильно "воевать" за мир - это опасно, рискованно, а главное, в процессе урегулирования российско-украинской войны, не подставить президента США Трампа.
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Что такое The Wall Street Journal?
The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.
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