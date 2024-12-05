Украина готова к миру: первые детали переговоров с командой Трампа - WSJ

Украина не рассматривает вариант временного мира, ведь он только в интересах агрессора России.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-gotova-k-miru-pervye-detali-peregovorov-s-komandoy-trampa-wsj-10619930.html Ссылка скопирована

Украина готова к миру, но есть важное условие / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/ermaka2022

Главные тезисы:

Украинская делегация ведет переговоры с представителями Трампа

В США не заинтересованы в членстве Украины в НАТО

Украина может согласиться только на устойчивый мир

Украинские чиновники во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком начали переговоры на высоком уровне с будущей администрацией Трампа. Издание The Wall Street Journal сообщило первые детали.

Представители Украины пытаются еще до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа уменьшить разногласия Киева и Вашингтона в вопросе урегулирования войны.

видео дня

Уже известно, что Андрей Ермак провел 4 декабря встречу со спецпредставителем США по вопросам России и Украины Китом Келлогом и будущим советником по вопросам национальной безопасности Майком Волтцом. Присоединился к обсуждениям и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Предварительно, команда Трампа мало заинтересована в том, чтобы предложить Украине присоединиться к НАТО, несмотря на то, что президент Владимир Зеленский называл это жизненно важной гарантией безопасности против будущей российской агрессии.

Несмотря на это, издание пишет, что Украина планирует сообщить о своей готовности к миру. Однако речь идет об устойчивом мире, ведь нестабильный, или временный мир не служит ни интересам США, ни Украины.

Позиция будущей администрации США относительно мира в Украине

Напомним, в сентябре 2024 года состоялась встреча между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой обсудили войну в Украине. Трамп тогда заявил, что "пора заканчивать эту войну".

Впоследствии стало известно, что в настоящее время в политических кругах Трампа есть три главных сценария для основы мирного плана новоизбранного президента США.План спецпредставителя Штатов по Украине и РФ Кита Келлога предусматривает замораживание линии фронта, Джей Ди Венс предложил создать демилитаризованную зону на нынешней линии фронта, а Ричард Гренелл считает необходимым создать "автономные зоны" на востоке Украины. При этом, как писал Главред, все три сценарции исключают вступление Украины в НАТО.

Ранее также сообщалось, что специальный представитель президента США Трампа по войне России против Украины генерал Кит Келлог не будет сильно "воевать" за мир - это опасно, рискованно, а главное, в процессе урегулирования российско-украинской войны, не подставить президента США Трампа.

Читайте также:

Что такое The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред