Кремль пошел на риск: армия РФ может "закончиться" за считанные месяцы - Дикий

Ресурсы россиян на ведение войны стремительно уменьшаются, поэтому воевать РФ сможет еще не долго.

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Российское командование не считает потерь и продолжает интенсивные штурмы / Коллаж: Главред, фото: flickr

Что сказал Дикий:

Оккупанты смогут воевать с такой же силой максимум 12 месяцев

Враг понесет рекордные с весны 2022 года потери

РФ выбрала рискованную стратегию войны

В течение последних недель армия страны-агрессора России активизировала свои усилия на многих участках фронта. Несмотря на большие потери, враг пытается продвинуться вперед и имеет определенные успехи.

Однако с такой интенсивностью РФ сможет воевать еще относительно недолго. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

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"У них ресурсов на войну такой интенсивности и силы, как сейчас, максимум на год. По многим параметрам даже меньше. Но вы видите, что они сейчас делают, вы видите, какие у них сейчас потери", - отметил он.

Военный утверждает, что осень 2024 года побила все рекорды по потерям РФ с весны 2022 года. В течение последних нескольких месяцев оккупанты массово гибнут, чем во время штурмов в Бахмуте или Авдеевке.

"Возникает вопрос: почему так? У них, что немерено людей и других резервов? Оказывается, наоборот. Мы видим, что с таким ресурсом, как пушечное мясо, у них лучше, чем с техникой. Но даже этот ресурс, кажется, исчерпывается, потому что не от хорошей жизни они начинают заказывать пушечное мясо из Северной Кореи. Единственное логическое объяснение этому, что понимая, что имеют ресурс максимум на год такой войны. И поэтому решили, что нет смысла беречь резервы, что надо бросить все силы в последний решительный бой, попытаться дожать нас именно сейчас", - пояснил Дикий.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

По мнению экс-командира батальона "Айдар", новоизбранная стратегия РФ является рискованной, хотя и может сработать. Ведь если Украина выстоит, то в следующем году российской армии будет очень сложно и плохо.

Но чтобы враг сломался, украинским силам нужно уже сейчас прибегать к радикальным изменениям, ведь у Украины ресурсов на ведение войны меньше, чем в РФ.

Потери армии РФ в боях против ВСУ - последние новости

Напомним, руководитель штаба обороны Великобритании Тони Радакин сообщил, что октябрь 2024 года стал самым кровавым месяцем для России с начала полномасштабного вторжения. В этом месяце российские войска имели в среднем около 1500 погибших и раненых ежедневно.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российская оккупационная армия теряет каждые 10 дней войны в Украине такое же количество военных, как и за всю войну в Афганистане.

Накануне Главред писал, что с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия начала нести большие потери в живой силе, однако на третий год боевых действий они бьют все рекорды. В частности, только из открытых источников в РФ установлено уже более 78 тысяч имен российских оккупантов, погибших с 24 февраля 2022 года.

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Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

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