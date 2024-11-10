Ежедневно 1500 погибших: РФ понесла наибольшие потери на войне с Украиной

Россия имеет 700 тысяч убитых или раненых с начала вторжения.

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Какие потери РФ на войне / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Коротко о главном:

В октябре РФ получила наибольшие потери на фронте

Россия тратит более 40% своего бюджета на войну

Руководитель штаба обороны Великобритании Тони Радакин сообщил, что октябрь 2024 года стал самым кровавым месяцем для России с начала полномасштабного вторжения. В этом месяце российские войска имели в среднем около 1500 погибших и раненых ежедневно.

Россия не раскрывает количество своих погибших в захватнической войне, однако, по данным западных чиновников, в октябре 2024 года оккупационная армия понесла наибольшие потери, говорится в материале BBC.

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"Россия имеет 700 тысяч убитых или раненых с начала вторжения - это огромная боль и страдания, которые должна нести российская нация из-за амбиций Путина", - сказал адмирал сэр Тони Радакин.

По его словам, это потери за "маленькие кусочки земли".

"Без сомнения, Россия достигает тактических территориальных достижений, и это создает давление на Украину", - добавил Радакин

В то же время тот факт, что Россия тратит более 40% своего государственного бюджета на оборону и безопасность, является "огромной нагрузкой" на страну.

Что известно о BBC? Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания. По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

Атака ВСУ по РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что главнокомандующий ВСУ Александр Сирский сообщил о том, что украинские военные за месяц атаковали дронами более 52 тысяч целей РФ. Также 9 ноября украинское командование провело совещание по использованию беспилотников на фронте.

Стало известно, что дроны ВСУ атаковали главный химкомбинат РФ. Роман Свитан рассказал, что бойцы атаковали Алексинский химический комбинат, который производит боеприпасы, порох и материалы для российского ВПК. В целом в направлении Москвы есть много важных для России военных объектов.

В ночь на 10 ноября Брянск охватили взрывы в результате атаки БПЛА. Под ударом оказался 1060-й Центр материально-технического обеспечения - военное соединение Вооруженных сил РФ, которое объединяет подразделения обеспечения Сухопутных войск.

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