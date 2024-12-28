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"Захватить большую территорию": враг хочет перерезать важную для ВСУ трассу - Ступак

Анна Косик
28 декабря 2024, 12:59
118
Одной из ключевых задач врага является отрезание Сил Обороны от логистических путей.
ВСУ, наступление на Покровск
Оккупанты хотят захватить сразу большую территорию Украины / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Что сказал Ступак:

  • Враг приближается к важным трассам в Донецкой области
  • Группировку ВСУ могут "отрезать" от логистики
  • Задачей армии РФ является захват украинских территорий в кратчайшие сроки

Армия страны-агрессора России постепенно продвигается к стратегически важным путям в Донецкой области. В частности, враг нацелен перерезать сообщение между городами Павлоград, что в Днепропетровской области и Покровск, что в Донецкой.

Об этом 24 каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, противник таким образом хочет нарушить полное обеспечение ВСУ, ведь этой большой дорогой удобно и быстро перевозить грузы.

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Если оккупационным войскам РФ удастся взять контроль над этим путем, украинским военным придется искать другие дороги для логистики, что и займет время, и повлияет на общую ситуацию.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ступак также утверждает, что для вражеской армии тактической задачей является захват Покровска, а также другого большого участка, который сейчас находится под контролем ВСУ.

"С одной стороны Россия пытается обойти с востока Константиновку, а с запада - Покровск. Затем оккупанты хотят соединиться на условной дуге Дружковка - Доброполье. Таким маневром попытаются захватить большую территорию", - пояснил он.

Таким образом враг хочет осуществить сначала полуокружение, а затем полностью окружить ВСУ, чтобы ликвидировать группировку, которая там будет находиться и заставить другие подразделения отступить.

"Они хотят ускорить захват украинских территорий. Думаю, цель всего этого именно такая", - подытожил Ступак.

Наступление армии РФ на Покровск - последние новости

Напомним, аналитики ISW недавно утверждали, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, дал указание отложить захват крупных городов, таких как Покровск, в пользу обеспечения территориальных достижений.

Зато ранее в ВСУ сообщали, что войска страны-агрессора России пытаются прорваться в Покровск, что в Донецкой области с целью окружения группировки ВСУ там.

Впоследствии, как писал Главред, депутат Дружковского городского совета Николай Довбня сообщил, что российская оккупационная армия фактически добралась до трассы от Покровска до Днепра, которая является критической для обеспечения Сил обороны и гуманитарных миссий в Донецкой области.

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Кто такой Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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